Quando si gioca Cagliari-Inter? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

Messa ufficialmente in archivio la prima giornata della Serie A 2023-2024, è già tempo di pensare al secondo impegno stagionale, che prenderà scena nel corso del weekend in arrivo. Il turno, che prenderà il via sabato 26 agosto con i primi quattro anticipi in programma, si chiuderà nella serata di lunedì 28 agosto con gli ultimi due incontri.

Tra questi, alle ore 20.45 allo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo un interessantissimo Cagliari-Inter che ci dirà molto sull’inizio di stagione delle due squadre. Da una parte vedremo i padroni di casa allenati da mister Claudio Ranieri, che proveranno a confermarsi dopo il pareggio a reti bianche sul non semplice campo del Torino.

Dall’altra parte, invece, i vice-campioni d’Europa dell’Inter che, dopo il bel successo per 2-0 in casa contro il Monza, cercheranno di mettere in cascina altri 3 punti importanti per confermarsi come una serissima candidata alla lotta per lo scudetto, dopo un primo turno nel quale tutte le big (romane escluse) hanno subito iniziato con il piede giusto.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

La sfida tra Cagliari e Inter sarà disponibile in streaming su DAZN. Su Sky potrà essere seguita (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SECONDA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Lunedì 28 agosto

Ore 20.45 Cagliari-Inter – diretta su DAZN

PROGRAMMA CAGLIARI-INTER: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento,

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse