Quando si gioca Bologna-Cagliari? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

Archiviata la seconda giornata della Serie A 2023-2024, le squadre sono già al lavoro in vista del prossimo impegno: alle 18.30 di sabato Bologna e Cagliari si incroceranno per il terzo turno di quest’edizione della massima serie italiana. Le due squadre, ferme a 1 punto in classifica dopo i primi due match, vorranno togliere lo zero dalla casella delle vittorie stagionali in campionato.

Il Bologna è andato molto vicino a togliersi una grande soddisfazione nel weekend precedente: i felsinei hanno infatti pareggiato contro la Juventus per 1-1 a Torino al termine di una partita dove gli uomini di Thiago Motta non possono rimproverarsi nulla, recriminando per altro un calcio di rigore per un presunto fallo di Iling Juniot su Ndoye. I rossoblù possono ora concentrarsi su un avversario decisamente più morbido rispetto a Milan e Juventus, affrontate nei primi due impegni stagionali, per ottenere i primi tre punti del campionato.

Anche il Cagliari si trova nella situazione di classifica del Bologna: la squadra di Claudio Ranieri, dopo il pareggio senza reti contro il Torino, è stata sconfitta in casa dall’Inter per 2-0, un risultato ampiamente pronosticabile alla vigilia contro un avversario fuori categoria. I sardi devono ripartire dalla prossima sfida con i bolognesi, formazione comunque non semplice da affrontare, specie se si è in trasferta, ma di un livello inferiore rispetto ai nerazzurri.

La sfida tra Bologna e Cagliari, il cui via è programmato per le 18.30 di sabato allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà garantita da Dazn, Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO BOLOGNA-CAGLIARI SERIE A 2023-2024

Sabato 2 settembre



Ore 18.30 Bologna-Cagliari – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now Tv

Diretta tv: Sky Sport Calcio

Diretta Streaming: Dazn, Sky Go e Now Tv

