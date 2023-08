Quando inizia la Serie A? Calendario, programma, orari e partite prima giornata (19-21 agosto)

La Serie A 2023/2024 è oramai alle porte. Ancora dieci giorni di attesa e poi ci sarà il fischio d’inizio. Le prime formazioni esordiranno nel nuovo campionato infatti a partire da sabato 19 agosto. E già dalla primissima giornata ci si aspettano grandi emozioni con super sfide tra squadre che sanno regalare spettacolo. Non a caso tra le prime compagini che calcheranno il terreno di gioco, troveremo il Napoli del neo mister Rudi Garcia. I partenopei con il tricolore cucito sul petto, voleranno a Frosinone per affrontare i ciociari, appena approdati in massima serie.

Lo stesso giorno l’Empoli aprirà le porte del Castellani, alle 18.30, al Verona. Poco più tardi e quindi dalle 20.45, un derby: l’Inter a San Siro ospiterà il Monza di Raffaele Palladino. Dopo un mercato da protagonisti, i nerazzurri, proveranno subito a lasciare il segno contro i brianzoli. Allo stesso orario il Genoa, altra formazione neopromossa, al Ferraris, se la giocherà contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Il giorno seguente, domenica 20 agosto, la Roma di José Mourinho all’Olimpico si scontrerà con la Salernitana di Paulo Sousa; allo stesso orario sarà il turno di Sassuolo-Atalanta. Occhio però anche a Udinese-Juventus e Lecce-Lazio. A chiudere, lunedì 21 agosto, il Torino di Ivan Juric battaglierà contro il Cagliari di mister Claudio Ranieri mentre il il Milan di Stefano Pioli inizierà la propria stagione fuori dalle mura amiche e lo farà a Bologna. Ma ecco di seguito il calendario e il programma della prima giornata della Serie A 2023/2024.

CALENDARIO SERIE A 2023/2024: PRIMA GIORNATA (19-21 AGOSTO)

Sabato 19 agosto

Ore 18.30 Empoli-Verona – Diretta su DAZN Frosinone-Napoli – Diretta su DAZN

Ore 20.45

Genoa-Fiorentina – Diretta su DAZN

Inter-Monza – Diretta su DAZN e Sky (canali da definire) Domenica 20 agosto Ore 18.30

Roma-Salernitana – Diretta su DAZN

Sassuolo-Atalanta – Diretta su DAZN Ore 20.45 Lecce-Lazio – Diretta su DAZN e Sky (canali da definire)

Udinese-Juventus – Diretta su DAZN

Lunedì 21 agosto

Ore 18.30 Torino-Cagliari – Diretta su DAZN e Sky (canali da definire)

Ore 20.45 Bologna-Milan – Diretta su DAZN

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Foto: LaPresse