Quando i funerali di Carlo Mazzone? Dove si celebrano e l’ultimo saluto al mister

Verranno celebrati domani, lunedì 21 agosto, i funerali di Carlo Mazzone, scomparso nella giornata di ieri all’età 86 anni.

L’ultimo saluto all’indimenticato allenatore – tra le altre – di Brescia e Roma si terrà nella chiesa di San Francesco ad Ascoli Piceno.

La cerimonia avrà inizio alle 16.30 e durante i funerali locali, attività commerciali e uffici pubblici resteranno chiusi.

L’amministrazione comunale ha infatti indetto una giornata di lutto cittadino.

Verrà anche allestito un maxischermo in piazza del Popolo per seguire la celebrazione per quanti non riusciranno ad accedere all’interno della basilica.

Foto: LaPresse