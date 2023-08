Sorteggio Champions League 2023-2024, quando si svolge? Data, programma, orario e fasce: le possibili avversarie delle italiane

Si avvicina l’inizio della prossima Champions League che prenderà il via il prossimo 19 settembre con la fase a gironi.

Prima, però, c’è da completare l’iter dei preliminari che sancirà le ultime qualificate alla prossima edizione.

Solo allora, il prossimo 31 agosto, si terrà il sorteggio per determinare la composizione dei gruppi che vede una italiana in prima fascia, una in seconda e due in terza.

Nella prima fascia ci sono le vincitrici dei principali campionati europei e delle passate edizioni di Champions ed Europa League, anche se nel primo caso il Manchester City avrebbe comunque avuto diritto ad essere iscritto in questa fascia in virtù della vittoria in Premier League.

Sempre tra le teste di serie, quindi, il Napoli che dovrà porre attenzione soprattutto ad Arsenal, Manchester United, Real Madrid e Atletico Madrid, tutte inserite in seconda fascia e che quindi non potranno sfidare l’Inter che però confida in Benfica, Siviglia o Feyenoord come testa di serie.

Più complicato, in attesa della definizione dei giorni, la situazione di Lazio e Milan, inserite in terza fascia e che rischiano di pescare due big dalle prime due fasce.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa più quattro da determinare

più quattro da determinare Quarta fascia – Lens, Union Berlino più sei da determinare

Foto: LaPresse