Quando gioca il Milan le prossime partite (7-13 agosto)? Calendario, avversarie, date, programma

Il Milan torna in Italia dopo la tournée negli Stati Uniti, conclusa con tre sconfitte al cospetto di Real Madrid, Juventus (ai rigori) e Barcellona. La settimana rossonera sarà però strapiena di impegni, con ben quattro partite nel loro percorso di avvicinamento alla prima giornata di campionato.

La prima amichevole si svolgerà già domani pomeriggio, 8 agosto, per incrociare le armi contro il Monza nel trofeo Berlusconi, nel ricordo dello storico presidente di entrambe le squadre, con la partita che sarà trasmessa su Canale 5. Il giorno dopo si torna a Milanello, per la prima sgambata contro il Trento, squadra di serie C.

Due giorni di allenamento e la squadra di Stefano Pioli sarà impegnata in altre due amichevoli tra il 12 ed il 13 agosto. Sabato pomeriggio alle 18.30 ci sarà una sgambata con i tunisini dell’Etoile Sportive du Sahel; la mattina successiva sarà il momento per affrontare il Novara.

MILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI

8 agosto

21.00 Monza-Milan – Trofeo Silvio Berlusconi

9 agosto

11.00 Milan-Trento

12 agosto

18.00 Milan-Etoile du Sahel

13 agosto

11.00 Milan-Novara

Foto: LaPresse