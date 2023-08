Quando gareggia Larissa Iapichino ai Mondiali di atletica? Date, orari precisi, programma, tv, streaming

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, perché mancano soli due giorni al via dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. La rassegna iridata di Budapest, in programma dal 19 al 27 agosto, si aprirà con una giornata subito molto intensa per i colori azzurri. Nella sessione mattutina di sabato 19 farà infatti il suo debutto nella capitale magiara Larissa Iapichino, una delle stelle della Nazionale italiana.

La ventunenne nativa di Borgo San Lorenzo andrà a caccia del pass per la Finale, che si disputerà domenica 20 agosto a partire dalle ore 16.55. Dopo una prima parte di stagione superlativa, in cui ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei Indoor di Istanbul con 6.97 metri per poi aggiudicarsi ben tre tappe di Diamond League (tra cui il Golden Gala nella sua Firenze), la toscana va considerata tra le grandi favorite per il podio nel salto in lungo.

La figlia di Fiona May, reduce anche dal trionfo agli Europei Under 23 di Espoo con 6.93, proverà a riscattare la mancata qualificazione alla finale dell’ultimo Mondiale Senior a Eugene. Larissa può coronare un 2023 sinora eccezionale con un exploit anche nell’evento più importante dell’anno, per proseguire nel migliore dei modi la sua crescita verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma, gli orari di quando Larissa Iapichino gareggerà ai Mondiali 2023 di atletica leggera e il palinsesto tv e streaming per seguire l’azzurra nel corso della rassegna iridata di Budapest. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai, di Sky Sport ed Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LARISSA IAPICHINO MONDIALI ATLETICA 2023

Sabato 19 agosto

Ore 12.25 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

Domenica 20 agosto

Ore 16.55 Salto in lungo (femminile), finale

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro; canali Sky Sport ed Eurosport (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse