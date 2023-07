Atletica, Larissa Iapichino diventa la numero 2 del mondo! Balzo enorme nel ranking a suon di vittorie

Larissa Iapichino si è issata al secondo posto del ranking di World Athletics, la classifica stilata settimanalmente dalla Federazione Internazionale di atletica leggera. L’azzurra ha compiuto un balzo in avanti di ben quattro posizioni rispetto a sette giorni fa e ha così guadagnato la piazza d’onore nella graduatoria del salto in lungo con 1.344 punti all’attivo, alle spalle soltanto della serba Ivana Vuleta (1.361 per la Campionessa del Mondo indoor e Campionessa d’Europa)). La balcanica ha detronizzato la tedesca Malaika Mihambo: sono infatti scaduti i punti ottenuti lo scorso anno ai Mondiali e la teutonica, che aveva trionfato a Eugene, è scivolata al quinto posto (1.313 punti) alle spalle anche delle due statunitensi Quanesha Burks (1.327) e Tara Davis-Woodhall (1.326).

Larissa Iapichino è ormai ai vertici della specialità. La toscana è riuscita a raggiungere questo riscontro grazie alle tre vittorie consecutive ottenute in Diamond League (Firenze, Stoccolma, Montecarlo) e al sigillo agli Europei Under 23, senza dimenticarsi della bontà assoluta delle misure, tra cui spiccano il 6.95 del Principato e il 6.93 della rassegna continentale di categoria, oltre alla medaglia d’argento degli Europei Indoor con tanto di 6.97. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali, che andranno in scena a Budapest dal 19 al 27 agosto.

RANKING SALTO IN LUNGO WORLD ATHLETICS

1. Ivana Vuleta (Serbia) 1.361 punti

2. Larissa Iapichino (Italia) 1.344

3. Quanesha Burks (USA) 1.327

4. Tara Davis-Woodhall (USA) 1.326

5. Malaika Mihambo (Germania) 1.313

6. Ese Brume (Nigeria) 1.307

7. Jazmin Sawyers (Gran Bretagna) 1.302

8. Milica Gardasevic (Serbia) 1.294

9. Brooke Buschkuehl (Australia) 1.289

10. Sumire Hata (Giappone) 1.264

Foto: FIDAL/Colombo