Calendario Europei volley femminile 2023 oggi: orari partite 17 agosto, programma, tv, streaming

Terza giornata dei Campionati Europei di volley femminile 2023 con il programma che inizia ad infittirsi. Il calendario della competizione continentale prevede infatti per oggi, giovedì 17 agosto, ben sei incontri, distribuiti tra le quattro nazioni che fanno da sede alla manifestazione.

Il programma verrà aperto con il match delle 16.00 che vedrà sfidarsi Finlandia e Slovacchia, incontro del gruppo D giocato a Tallinn, in Estonia. Per lo stesso girone anche Paesi Bassi-Spagna delle 19.00, sempre alla Unibet Arena della capitale estone.

Alle 18 all’Arena di Monza andrà invece in scena Bosnia Erzegovina-Bulgaria, incontro del gruppo B, quello che vede la partecipazione anche dell’Italia. In seguito scenderanno in campo Romania e Croazia, due sconfitte della prima “giornata” di incontri nel girone B.

Due match in programma anche alle 20.00: a Düsseldorf, in Germania, il match tra le padrone di casa e la Grecia darà il via alle ostilità anche per il gruppo C; a Bruxelles invece Belgio-Ungheria farà lo stesso con i match del girone A.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi giovedì 17 agosto, agli Europei 2023 di volley femminile. Il match tra Romania e Croazia sarà l’unico ad essere trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play. Gli altri incontri saranno trasmessi in streaming esclusivamente su EuroVolley TV.

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023 OGGI

Giovedì 17 agosto

Ore 16:00 – Finlandia-Slovacchia (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 18:00 – Bosnia Erzegovina-Bulgaria (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 19:00 – Paesi Bassi-Spagna (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 20:00 – Germania-Grecia (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 20:00 – Belgio-Ungheria (diretta streaming su EuroVolley TV)

Ore 21:00 – Romania-Croazia (diretta tv su RaiSport HD, diretta streaming su RaiPlay e EuroVolley TV)

EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023, COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (solo Romania-Croazia)

Diretta streaming: Rai Play (solo Romania-Croazia), EuroVolley TV

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo