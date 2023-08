Quali giocatori della Roma bisogna comprare al Fantacalcio 2023-2024? Consigli per l’asta, prezzi di listino e chi evitare

Anche se alla Roma manca ancora una punta, il ds Tiago Pinto ha portato in giallorosso già un paio di giocatori potenzialmente interessanti.

Houassem Aouar potrebbe accendere la trequarti di José Mourinho e ha un costo non proibitivo (34 fantamilioni), mentre Rasmus Kristensen (18) si potrebbe appropriare della fascia destra pur essendo listato come difensore.

Paulo Dybala (73) è certamente caro ma sembra l’unico in grado di fare realmente la differenza in casa Roma e rappresenta una garanzia a livello tecnico, anche se c’è da valutare il rischio infortuni.

Non sembra convenire, invece, investire 45 fantamilioni su Lorenzo Pellegrini reduce da una stagione sottotono e con alle porte un nuovo campionato dove lo spartito tattico dovrebbe rimanere lo stesso.

Non convince nemmeno la scelta di puntare su Rui Patricio (35) per la porta: titolare sicuro, non sembra però garantire altrettanto in termini di affidabilità.

In difesa, infine, Chris Smalling (35) rappresenta una certezza, anche se inizia ad avvertire il peso dell’età con qualche stop di troppo.

