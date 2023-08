Probabili formazioni Torino-Cagliari: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Il lunedì della prima giornata della Serie A 2023-2024 si aprirà alle ore 18.30 con un interessante Torino-Cagliari. Il match che segnerà il ritorno ufficiale degli isolani nella massima serie, ma se la dovranno vedere contro i granata di mister Juric, una squadra sempre molto complicata da affrontare e che, ovviamente, vorrà bagnare con un successo il proprio esordio.

Cosa dovremo attenderci dalla sfida dello stadio Grande Torino? I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il consueto 3-4-2-1 con Sanabria prima punta attorniato dalla qualità di Radonjic e Vlasic, mentre a centrocampo non mancherà la qualità di Ilic e Ricci. In difesa confermato il trio composto da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez.

Per quanto riguarda i rossoblù, invece, mister Claudio Ranieri dovrebbe optare per il 4-4-2 con Oristanio e Pavoletti coppia d’attacco, quindi centrocampo composto da Nandez, Makoumbou, Sulemana e Jankto. In difesa Dossena e Obert come coppia di centrali.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-CAGLIARI

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

Indisponibili: Djidji.

Squalificati: –

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Oristanio, Pavoletti. All. Ranieri

Indisponibili: Rog, Mancosu, Lapadula.

Squalificati: –

Arbitro: Cosso