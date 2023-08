Probabili formazioni Serie A oggi (27 agosto): chi gioca, squalificati, assenti e infortunati

La Serie A è pronta a tornare in campo anche quest’oggi, domenica 27 agosto. La massima serie italiana prosegue spedita il proprio corso e non vuole fermarsi. Lo scorso weekend è arrivato lo sparo di avvio della competizione. Tante le partite interessantissime, tante le emozioni regalate sin qui. Ogni singola sfida è stata tutt’altro che scontata e il campionato si è rivelato sin da subito avvincente: e anche in data odierna si scenderà sul terreno di gioco.

Alle 18.30 ci saranno due match. La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la gara di esordio praticamente perfetta, proverà a ripetersi in casa contro il Bologna di Thiago Motta. I bianconeri alla prima si sono imposti per 0-3 sull’Udinese e in trasferta. Oggi all’Allianz Stadium contro i felsinei, la Vecchia Signora proverà a pungere. Allo stesso orario la Fiorentina aprirà le porte del Franchi al Lecce galvanizzato a seguito della vittoria contro la Lazio in rimonta.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Più tardi invece, dalle 20.45, due ulteriori match. La Lazio di Maurizio Sarri vorrà riscattarsi dopo la sconfitta contro i salentini come riportato sopra, e tenterà il tutto per tutto per il +3. Ma occhio perché dall’altra parte del campo ci sarà un Genoa ferito, che dopo la batosta casalinga contro la Fiorentina, proverà a infiammarsi. Infine il Napoli campione d’Italia al Maradona, nella prima casalinga, si farà trovare preparato in vista del Sassuolo. Ma ecco di seguito le probabili formazioni di oggi.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A OGGI (27 AGOSTO)

JUVENTUS-BOLOGNA (ORE 18.30)

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Indisponibili: De Sciglio, Szczesny

Squalificati: –

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta

Indisponibili: Soumaoro, Barrow

Squalificati: FIORENTINA-LECCE (ORE 18.30)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Infantino, Kouame; Beltran. All. Italiano

Indisponibili: Castrovilli Squalificati: LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Strefezza, Almqvist, Banda. All. D’Aversa Indisponibili: Krstovic Squalificati:

NAPOLI-SASSUOLO (ORE 20.45)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Indisponibili: – Squalificati: – SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Maxime Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi Indisponibili: Alvarez Squalificati:

LAZIO-GENOA (ORE 20.45)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Indisponibili: Marcos Antonio

Squalificati:

GENOA (3-4-2-1): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Strootman, Martin; Malinovski, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

Indisponibili: Messias, Vogliacco, Melegoni

Squalificati:

Foto: LaPresse