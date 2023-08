Probabili formazioni Monza-Milan, Trofeo Berlusconi: Pulisic e Reijnders dal 1′, scalda i motori Carlos Augusto

Quest’oggi martedì 8 agosto, inizierà ufficialmente il primo Trofeo Silvio Berlusconi. Il nuovo torneo, nato per omaggiare l’ex patron dei due club, scomparso lo scorso giugno, sarà un banco di prova importantissimo per il Monza di Raffaele Palladino e il Milan di Stefano Pioli. Dalle 21.00 le due formazioni battaglieranno in una sfida all’ultimo sangue e tenteranno di portare a casa il trofeo all’interno dell’U-Power Stadium di Monza.

Il Monza di mister Palladino scenderà in campo all’U-Power Stadium e dunque in casa davanti i propri tifosi, con un 3-4-2-1. Di Gregorio, uno dei migliori portieri della scorsa Serie A, difenderà i pali mentre Izzo, Pablo Mari e Caldirola comporranno il terzetto di difesa. A centrocampo tanto fisico e corsa: Ciurria, Gagliardini, Pessina e soprattutto il temibilissimo Carlos Augusto. Poco più avanti ci saranno Mota e Caprari con Maric come attaccante.

Per quanto riguarda il Milan di Pioli invece, si tratterà di un 4-3-3. Maignan, come sempre, andrà ad occupare il ruolo di estremo difensore. Kalulu, Thiaw, Tomori e Hernandez dovrebbero scendere in campo dal primo costituendo quindi il quartetto di difesa. Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders comporranno il reparto centrale di centrocampo invece Pulisic, Giroud e Leao saranno i tre davanti scelti dal mister per pungere il Monza.

Vedremo chi la spunterà, se i brianzoli piuttosto o la squadra milanese: ci si aspetta comunque un match scoppiettante e ricco di emozioni. Di seguito le probabili formazioni, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Monza-Milan, match amichevole valido per il Trofeo Silvio Berlusconi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-MILAN

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Maric. All.: Palladino

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

CALENDARIO MONZA-MILAN OGGI (8 AGOSTO)

Martedì 8 agosto

Ore 21.00 – Monza-Milan – Diretta tv su Canale 5. Diretta streaming su Mediaset Infinity

PROGRAMMA MONZA-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 5.

Canale 5. Diretta streaming: Mediaset Infinity.

Foto: LaPresse