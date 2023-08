Perché Vissa è stata eliminata col 7° tempo ai Mondiali di atletica? Beffa nei 1500 nonostante il personale!

Ai Mondiali 2023 di atletica leggera è entrato in vigore un nuovo regolamento per quanto riguarda le discipline del mezzofondo. I tempi di ripescaggio non sono più contemplati e dunque il passaggio al turno successivo è previsto soltanto in base al piazzamento. Questa decisione è stata presa per evitare che i tempi di ripescaggio provenissero quasi esclusivamente dall’ultima serie.

La novità ha esordio in occasione dei 1500 metri femminili e purtroppo la nostra Sinta Vissa ne ha fatto le spese. La primatista italiana del miglio ha corso il proprio primato personale (4:01.66) e ha firmato il settimo tempo complessivo del turno, ma non è bastato per accedere alle semifinali. Il motivo? Passavano soltanto le migliori sei classificate di ogni batteria e l’azzurra è stata la settima in quella vinta dalla kenyana Nelly Chepchirchir. Non importa che la nostra portacolori abbia fatto meglio a livello cronometrico rispetto a tutte le altre 18 atlete qualificate dalle altre tre batterie.

Il cambio di regolamento ha decisamente penalizzato l’azzurra, che a conti fatti avrebbe meritato di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. A Vissa sarebbe servito precedere l’australiana Linden Hall (4:01.45). Sono invece state promosse Gaia Sabbatini (quarta nella seconda batteria in 4:03.04, 13mo crono complessivo) e Ludovica Cavalli (sesta nella quarta batteria in 4:03.81, 22mo tempo di giornata).

Foto: Grana/FIDAL