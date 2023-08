Perché Sinner ha vinto con Murray senza giocare? Cosa è successo e prossimo avversario

Jannik Sinner ha superato senza giocare gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 Toronto 2023 di tennis: l’azzurro ha approfittato del forfait dello scozzese Andy Murray, giunto poco prima del match per un problema agli addominali che ha impedito al britannico di scendere in campo.

Sinner tornerà in campo nel match che si disputerà nel cuore della prossima notte italiana contro il transalpino Gael Monfils, entrato direttamente in tabellone grazie al ranking protetto: l’azzurro è testa di serie numero 7 e nell’aggiornamento dello scorso lunedì era al numero 8 del ranking ATP, mentre il tennista francese è sprofondato al numero 276, anche se grazie ai punti di Toronto ora è virtualmente al 207.

Si tratta del quinto incrocio tra i due: Sinner è in vantaggio per 3-1 nei precedenti. L’azzurro ha vinto il primo incontro, negli ottavi di Anversa 2019, mentre Monfils si è imposto nella medesima stagione negli ottavi a Vienna. Nel 2021, invece, doppia affermazione di Sinner, prima nei sedicesimi degli US Open, e poi in finale a Sofia.

In questa stagione, invece, i due non si erano ancora incontrati: prima dell’ATP di Toronto, Sinner ha conquistato un torneo, totalizzando nel complesso 37 vittorie ed 11 sconfitte, mentre il transalpino, che non ha collezionato titoli in stagione, vantava un totale di 3 successi e 6 battute d’arresto.

PRECEDENTI SINNER-MONFILS (3-1)

2021 Sofia Bulgaria Indoor Hard F Jannik Sinner 6-3 6-4

2021 US Open NY, U.S.A. Outdoor Hard R32 Jannik Sinner 7-6 (1) 6-2 4-6 4-6 6-4

2019 Vienna Austria Indoor Hard R16 Gael Monfils 6-3 7-6 (8)

2019 Antwerp Belgium Indoor Hard R16 Jannik Sinner 6-3 6-2

Foto: LaPresse