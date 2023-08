ATP Toronto 2023, Jannik Sinner approda ai quarti senza giocare! Murray si ritira prima per un problema fisico

Una partita finita prima di cominciare. Ha queste caratteristiche l’ottavo di finale del Masters1000 di Toronto tra Jannik Sinner e Andy Murray, ultimo match previsto sul Centrale del prestigioso torneo canadese. La sfida che avrebbe sancito la chiusura della giornata non è andata in scena per via di un problema fisico che ha riguardato lo scozzese.

Murray, infatti, è entrato in campo per comunicare il suo ritiro e scusarsi con il pubblico per l’accaduto: “Sono davvero amareggiato, raramente mi è successa una cosa simile in carriera, mi dispiace, ho un problema agli addominali. Potrebbe essere la mia ultima volta qui in Canada, finire così è brutto“, le parole dell’ex n.1 del mondo.

Three-time @NBOtoronto champion Andy Murray tells the crowd that he’s been forced to retire with an abdominal injury.

Jannik Sinner goes through to the quarterfinals. pic.twitter.com/1Lu2nvaVAF

