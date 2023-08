Perché Samardzic non arriva all’Inter? Cos’è successo alla trattativa

Lazar Samardzic non sarà un giocatore dell’Inter. La notizia, che oggettivamente ha del clamoroso, anche se nelle ultime ore si era capito come tra il centrocampista dell’Udinese e il club allenato da Simone Inzaghi le parti si fossero allontanate, va a scuotere il calciomercato italiano 2023. Parti allontanate, tra l’altro in maniera clamorosa, dato che bisogna ricordare come il talento tedesco avesse già effettuato le visite mediche per vestire il nerazzurro.

Ma, al momento di mettere il nero su bianco su suo contratto, tutto si è bloccato. Inizialmente si pensava a un piccolo stallo che avrebbe comunque portato alla firma del giocatore friulano ma, come si è visto successivamente, si è arrivati al punto di rottura. Tanto che, come si è visto nella giornata odierna, si è arrivati all’ufficialità della trattativa saltata.

Quello che doveva essere un matrimonio già scritto, si è rivelato come uno dei colpi sfumati più incredibili del calciomercato italiano degli ultimi anni. Ma, esattamente, cosa ha portato a questa rottura? Proviamo a riepilogare quanto avvenuto. Dopo aver superato le visite mediche da Lazar Samardzic, il padre del centrocampista ha superato il manager del figlio, chiedendo che le commissioni (2-300.000 euro) andassero nella voce stipendio.

Il club capeggiato da Beppe Marotta non ha accettato, mentre l’Udinese aveva iniziato a spingere il giocatore ad accettare. L’Inter ha capito subito che la situazione si fosse complicata, confermata dal fatto che anche l’ultimo tentativo di ricucire lo strappo si fosse concluso con una “fumata nera”. Tutto saltato. Lazar Samardzic, al momento, rimane all’Udinese ed i nerazzurri dovranno ora trovare un altro centrocampista di qualità.

Foto: LaPresse