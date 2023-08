Perché l’Inter vuole denunciare Lukaku? Cos’è successo con la Juventus

Continua la tormentata vicenda che vede coinvolti Romelu Lukaku e l’Inter: il rapporto tra la dirigenza nerazzurra e l’attaccante belga è andato via via sempre più a deteriorarsi, per poi scoppiare nelle ultime settimane con la non volontà del calciatore di rimanere nel capoluogo lombardo per appoggiare la proposta della Juventus.

Da quello che si trapela, Lukaku sarebbe stato contattato dalla Juventus, squadra che sembrerebbe esser vicina a accogliere l’ex Manchester United, molto prima di quel che si pensa: i bianconeri e l’agente di “Big Rom”, Sebastien Ledure, si sarebbero sentiti sin dal mese di marzo, quando ancora Lukaku era sotto contratto con la Beneamata.

Per questa vicenda, secondo la Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta sarebbe su tutte le furie: il dirigente sarebbe pronto a difendere la propria causa davanti a tutte le sedi e, se ce ne fosse bisogno, anche a denunciare il club bianconero. E’ vietato infatti contattare un calciatore senza il permesso della squadra per cui gioca.

Le voci in casa Juventus ovviamente smentiscono l’accaduto: da Torino sembra che le prime telefonate siano iniziate a luglio, quindi dopo la scadenza del prestito del belga ai nerazzurri fissata per il 30 giugno. Vedremo se il nuovo direttore sportivo della Vecchia Signora, Cristiano Giuntoli, riuscirà a chiudere l’affare che porterebbe Lukaku in Piemonte, con Vlahovic che invece andrebbe a Londra: fatto sta che questa diatriba, con tutta probabilità, non finirà anche se l’ormai ex centravanti dell’Inter non dovesse ritornare in Italia.

Foto: Lapresse