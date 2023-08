Calcio femminile, Andrea Abodi: “L’Italia deve far tesoro della prestazione negativa dei Mondiali 2023”

Una battuta d’arresto che pesa. La Nazionale italiana di calcio femminile è finita fuori prima del previsto dai Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda. Un gruppo azzurro che, per quanto è emerso nelle ore successive, era caratterizzato da non poche frizioni interne. Divisioni tali da non favorire di certo un avvicinamento ideale alle partite da disputare.

A commentare il match è stato il ministro con delega allo Sport, Andrea Abodi: “E’chiaro che c’è amarezza, ma sarà la Figc a fare le valutazioni. E’ importante che si faccia tesoro anche di un’esperienza negativa come questa“, le parole di Abodi sul risultato descritto (fonte: ANSA).

“Io spero che il calcio, anzi lo sport femminile in generale, possa essere sostenuto ulteriormente a ogni livello, non per circostanza nel momento delle vittorie o per polemica nelle sconfitte, ma per la profonda convinzione che si debba arrivare a una parità di attenzioni e di opportunità. Le difficoltà siano da stimolo“, ha aggiunto il ministro dello Sport.

Un Abodi che si è detto particolarmente soddisfatto delle prestazioni della selezione del nuoto paralimpico, strepitosa per i risultati nei Mondiali a Manchester.

Foto: LaPresse