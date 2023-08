Hockey prato, Europei 2023: le convocate dell’Italia per l’appuntamento di Moenchengladbach

È l’appuntamento dell’anno di sicuro per l’hockey su prato italiano. Vanno in scena a Moenchengladbach, in Germania, dal 18 al 26 agosto prossimi gli Europei al femminile, la Pool A, che prevede tutte le migliori nazioni continentali tra le quali quella del Bel Paese.

Il programma per le azzurre prevede le sfide sabato 19 agosto, alle h. 11 contro il Belgio, domenica 20 agosto alle 19:45 contro la Spagna e infine martedì 22 alle 14:45 contro l’Olanda, numero uno del ranking mondiale.

Il commissario tecnico Robert Justus ha diramato oggi la lista delle diciotto convocate per l’appuntamento teutonico.

CONVOCATE ITALIA MONDIALI HOCKEY PRATO FEMMINILE 2023

PORTIERI:

LUCIA CARUSO – SOFIA MONTSERRAT

DIFENSORI:

TERESA DALLA VITTORIA – CAMILA MACHIN – IVANNA PESSINA – SARA PUGLISI

CENTROCAMPISTI:

ELETTRA BORMIDA – SOFIA LAURITO – DALILA MIRABELLA – AILIN OVIEDO – LARA OVIEDO – MERCEDES PASTOR

ATTACCANTI:

ANTONELLA BRUNI – CANDELA CAROSSO – FEDERICA CARTA – CHIARA DI BELLA – MARIA EMILIA GARCIA MUNITIS – ANTONELLA RINALDI

Foto: FIH