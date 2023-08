Perché è stato penalizzato Perez nel GP d’Olanda: podio insperato per l’Alpine

Epilogo beffardo del Gran Premio d’Olanda 2023 per Sergio Perez, retrocesso ai piedi del podio dopo aver occupato a lungo la testa della corsa. Il messicano della Red Bull, terzo al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e dell’Aston Martin di Fernando Alonso, ha infatti dovuto scontare una penalità di 5″ da aggiungere al suo tempo finale in classifica.

Checo è stato sanzionato dai commissari per aver ecceduto il limite di velocità in pit-lane in occasione del suo ultimo pit-stop, subito prima della bandiera rossa che ha sospeso la gara causa impraticabilità della pista. Il 33enne di Guadalajara era rientrato ai box per passare dalle gomme intermedie alle full wet, dopo essersi reso protagonista di un testacoda in curva 1.

Perez, in regime di Virtual Safety Car, ha commesso un grave errore all’ingresso della corsia box andando al bloccaggio delle gomme anteriori in fase di staccata e toccando il muretto con l’alettone anteriore. In quel frangente, il portacolori della Red Bull è entrato troppo forte in pit-lane non rispettando il limite imposto dal regolamento ed incappando nella penalità.

Ad approfittare della situazione ci ha pensato Pierre Gasly, autore di una bellissima gara e capace di contenere il suo distacco da Perez sotto i 5″ negli ultimi giri sul bagnato dopo la ripartenza dietro alla Safety Car. Primo podio dell’anno per il francese dell’Alpine, che in passato era già riuscito a fare breccia nella top3 ai tempi della Toro Rosso/AlphaTauri (2° in Brasile 2019, 1° a Monza 2020 e 3° a Baku 2021).

Foto: Lapresse