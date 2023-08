Pentathlon, rinviato l’appuntamento dell’Italia con l’ultima carta olimpica, ma aumentano i pass assegnati tramite il ranking

Al termine dei Mondiali senior 2023 non è cambiato il conto delle carte olimpiche nominali conquistate dall’Italia del pentathlon moderno, che finora ha ottenuto tre pass sui quattro possibili per merito di Elena Micheli, prima nelle Finali di Coppa del Mondo 2023, e di Alice Sotero e Giorgio Malan, entrambi vincitori della medaglia d’oro ai Giochi Europei 2023: gli azzurri sono ad un passo dall’avere il contingente massimo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Va sottolineato come l’Italia stia continuando a mietere successi in questo 2023: ai trionfi già citati si sono aggiunti ai Mondiali la doppietta oro-argento griffata sempre da Elena Micheli ed Alice Sotero nella gara individuale femminile (specialità olimpica), alla quale vanno sommati l’oro della squadra femminile, raggiunto col contributo della terza finalista azzurra, Alessandra Frezza, e l’argento della staffetta femminile composta da Beatrice Mercuri ed Aurora Tognetti.

Tra gli uomini, invece, Giorgio Malan si è piazzato al decimo posto nella finale individuale maschile, dunque l’Italia non ha staccato il secondo pass maschile per Parigi 2024, dato che l’azzurro lo aveva già ottenuto proprio grazie all’oro dei Giochi Europei. L’Italia può comunque sorridere, in quanto ai Mondiali di Bath, in Gran Bretagna, il britannico Joseph Choong, medaglia d’oro, e l’egiziano Mohanad Shaban, medaglia di bronzo, proprio come l’azzurro, erano già in possesso del pass olimpico.

Il britannico lo aveva ottenuto con la medaglia d’argento ai Giochi Europei dietro a Giorgio Malan, mentre l’egiziano lo aveva centrato con la vittoria nelle Finali di Coppa del Mondo: in questo modo sono diventate 9 le carte olimpiche che verranno assegnate attraverso il ranking al termine del periodo di qualificazione. La graduatoria si è aperta il 17 giugno 2023 e si chiuderà il 16 giugno 2024, ed al momento conta i punti assegnati ai Giochi Europei e nella prima delle quattro competizioni internazionali valide per il ranking da disputarsi tra 2023 e 2024, oltre a quelli appena assegnati ai Mondiali 2023.

Inoltre il ranking olimpico comprenderà anche le altre competizioni continentali di qualificazione, i Mondiali 2024, e le tappe della Coppa del Mondo, comprese le Finali, del prossimo anno: in caso di medaglia iridata nel 2024, però, gli azzurri non dovranno più guardare questa classifica. L’Italia, che potrà conquistare un altro pass olimpico nel settore maschile, avendo già completato il contingente in quello femminile, dato che si possono portare alle Olimpiadi al massimo due uomini e due donne, avrà un’ulteriore occasione di qualificazione diretta nel corso dei Mondiali 2024, assegnati pochi giorni fa alla città di Zhengzhou, in Cina: anche nella prossima rassegna iridata occorrerà salire sul podio per andare a Parigi 2024.

