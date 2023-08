Pentathlon, Mondiali 2023: Matteo Cicinelli e Giorgio Malan staccano il pass per le semifinali

Dopo le qualificazioni femminili di ieri (che hanno fatto avanzare tre azzurre alla semifinali) oggi era la volta degli uomini per quel che riguarda i Campionati Mondiali di pentathlon moderno 2023 in corso di svolgimento a Bath, in Inghilterra. Per i colori italiani erano al via Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Gianluca Micozzi (Esercito).

Di questi sono Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) a staccare il pass per le semifinali, mentre è eliminato Gianluca Micozzi (Esercito), dato che Roberto Micheli (Fiamme Oro) è costretto al ritiro per un problema al piede.

Nel gruppo A (vinto dallo svizzero Alexandre Dallenbach e dall’egiziano Mohanad Shaban con 1199 punti), Matteo Cicinelli ha chiuso all’ottavo posto con 1197 punti. Nel gruppo B Giorgio Malan, con 1212 punti, ha chiuso alle spalle dell’ucraino Oleksandr Tovkai che ha messo a segno 1219 punti. Nel gruppo C, infine, Gianluca Micozzi ha terminato quattordicesimo con 1201 punti, nel raggruppamento che ha visto al comando il messicano Emiliano Hernandez (1220).

Oggi si è svolto anche il Ranking Round di scherma in vista della semifinale e finale femminile. Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) ha chiuso con 245 punti, Elena Micheli (Carabinieri) a 230 e Alice Sotero (Fiamme Azzurre) a 200.

