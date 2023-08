Pentathlon, Challenger Poland Drzonkow 2023: Federico Alessandro e Stefano Frezza volano in semifinale

Prosegue al meglio per l’Italia la prima tappa del Pentathlon Challenger, competizione valida per il ranking olimpico in corso a Drzonkow, in Polonia: dopo le qualificazioni maschili i due atleti dell’Aeronautica Militare Federico Alessandro e Stefano Frezza volano alle semifinali.

Va ricordato che l’Italia tenterà di sfruttare il ranking olimpico per staccare il secondo pass per Parigi 2024 tra gli uomini. Nel Gruppo A delle qualificazioni maschili Federico Alessandro e Stefano Frezza (Aeronautica Militare) chiudono appaiati a quota 1166 e passano il turno.

Nel ranking round di scherma femminile la migliore delle azzurre è Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) con 250 punti, mentre Aurora Tognetti (Carabinieri) si attesta a quota 230 ed infine Irene Prampolini (Fiamme Oro) chiude con 200.

Domani si svolgeranno le semifinali femminili e si disputerà il ranking round di scherma maschile, mentre sabato sono previste le semifinali maschili e la finale femminile, infine domenica è in programma la finale maschile.

Foto: UIPM World Pentathlon / Filip Komorous