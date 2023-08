Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Bangkok 2023: Nakai vince la tappa, dodicesima Ghezzo

Seppur di un’incollatura, la nipponica Ami Nakai ha vinto la prima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, evento in scena in questo fine settimana a Bangkok, in Thailandia. La nipponica nello specifico è riuscita a trovare il successo sfruttando il vantaggio accumulato nello short, arginando la riscossa della sudcoreana Yuseong Kim.

L’allieva di Kensuke Nakaniwa ha complicato la sua corsa a causa di un programma in cui è arrivato un errore molto pesante nel doppio axel, eseguito praticamente a due piedi e poi chiamato invalido una volta ripetuto. Snocciolando comunque sette tripli più un altro doppio axel ruotato in sequenza con il triplo loop, la giapponese ha raccolto 123.16 (62.82, 60.34) per 190.65, un punto in più di Kim che, con il miglior libero del lotto impreziosito da un triplo axel, ha guadagnato 126.88 (69.03, 57.85) per 189.92. Terzo posto poi per la seconda sudcoreana in gara, Heesue Han, sul gradino più basso del podio con 118.70 (63.81, 55.89) per 173.99.

Nota di merito per l’azzurra Amanda Ghezzo, davvero bravissima a centrare una più che ottimale dodicesima posizione ottenendo un riscontro molto importante, ovvero 94.55 (48.82, 46.73) per 146.34. Si tratta, come rimarcato anche dalla FISG, del miglior punteggio ottenuto da una debuttante italiana al Grand Prix Junior.

Nella danza gli statunitensi Leah Neset-Artem Markelov si sono piazzati con ampio margine in testa alla classifica dopo il segmento breve spingendosi a quota 68.99 (39.80, 29.19), precedendo i francesi Celina Fradji-Jean Hans Fourneaux, secondi con 61.11 (32.80, 28.31), e i sudcoreani Jinny Kim-Filip Blaas, terzi con 56.30 (33.41, 22.89). Buon settimo posto poi per Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, abili ad attestarsi sopra i cinquanta punti con 51.43 (27.11, 25.32).

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Ami NAKAI JPN 190.65 1 2 2 Yuseong KIM KOR 189.92 2 1 3 Heesue HAN KOR 173.99 6 3 4 Yo TAKAGI JPN 171.61 4 4 5 Annika CHAO USA 164.04 3 6 6 Sophia SHIFRIN ISR 163.18 9 5 7 Hetty SHI CAN 156.70 7 8 8 Ruichen TONG CHN 156.09 5 11 9 Yu-Feng TSAI TPE 155.71 12 7 10 Anthea GRADINARU SUI 153.09 8 9 11 Phattaratida KANESHIGE THA 150.04 11 10 12 Amanda GHEZZO ITA 146.34 10 12 13 Hana BATH AUS 140.37 13 13 14 Ruotang LI CHN 127.30 15 14 15 Chloe Desiree LEUNG HKG 117.90 20 15 16 Anna Elizabeth GREKUL GER 116.68 19 16 17 Varvara KOROTKOVA UZB 115.49 18 17 18 Ella HAWKES RSA 113.44 14 20 19 Sofia Lexi Jacqueline FRANK PHI 113.06 16 18 20 Ninon DAPOIGNY FRA 108.39 17 22 21 Katherine ONG PUI KUAN MAS 105.26 21 21 22 Jelizaveta DERECINA LAT 103.53 23 19 23 Vianna Shen-Rou LINKE SGP 93.22 24 23 24 Supitsara ATTAWIBOON THA 89.85 22 25 25 Melody Asri FATIMAH INA 87.33 25 24 26 Misaki JOE NZL 78.62 27 26 27 Cristabelle CHANG THA 77.49 26 29 28 Misheel OTGONBAATAR MGL 74.89 28 27 29 Elisa WESTERHOF UAE 73.79 29 28 30 Hannah DABEES EGY 64.19 30 30 31 Huong Dieu LE VIE 58.06 31 31

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Leah NESET / Artem MARKELOV USA 68.99 1 2 Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX FRA 61.11 2 3 Jinny KIM / Namu LEE KOR 56.30 3 4 Natalie BLAASOVA / Filip BLAAS CZE 53.36 4 5 Layla VEILLON / Alexander BRANDYS CAN 52.37 5 6 Yufei LIN / Zijian GAO CHN 52.26 6 7 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA ITA 51.43 7 8 Eliska ZAKOVA / Filip MENCL CZE 48.30 8 9 Alexia KRUK / Jan EISENHABER GER 42.45 9 10 Victoria CARANDIUC / Andrei CARANDIUC CAN 39.45 10 11 Renee YUEN / Oliver MA AUS 33.76 11 12 Felicity CHASE / Mikhail AJAM RSA 23.33 12

Foto: International Skating Union (Figure Skating/JGP Event)