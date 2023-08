Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2023: i convocati dell’Italia. Una spedizione d’alto profilo all’assalto della Colombia

Dopo la lunghissima trafila dedicata ai Campionati Italiani, è tempo di pensare all’attività internazionale nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle. Il primo impegno di rilievo si aprirà tra venti i giorni a Ponte Di Legno-Tonale, località della Val Camonica che ospiterà i Campionati Europei 2023, pianificati dal 29 agosto al 10 settembre. il secondo sarà invece l’attesissimo Campionato del Mondo, programmato ad Ibaguè (Colombia) dal 17 al 30 settembre. L’Italia partirà alla volta del Sud America con una spedizione d’alto profilo, con il chiaro intento di vincere il medagliere e fronteggiare le Nazioni più competitive come Spagna, Portogallo e Argentina. Dopo una lunga pausa di riflessione il CT Fabio Hollan nella giornata di ieri ha diramato le convocazioni ufficiali in vista della rassegna iridata, mettendo sul piatto un gruppo competitivo e pronto a fare la voce grossa.

Partendo dalle specialità individuale, i riflettori saranno puntati in campo femminile su Micol Zangoli, cresciuta molto in questo ultimo periodo, oltre che su Giada Luppi, Vice Campionessa Mondiale nonché detentrice del titolo italiano, e Rebecca Tarlazzi, personalità rientrata in scena soltanto a maggio e decisa a riconfermarsi regina del mondo per il quarto anno consecutivo. Test importantissimo invece per il Principe Alessandro Liberatore (argento nel 2022), alle prese con una concorrenza fortissima dettata dalla presenza delle furie rosse ma con le carte in regola per fare bene. Dentro anche Marco Giustino, il quale può tranquillamente puntare a una posizione di lusso, oltre che Alex Chimetto, per la prima volta nella fossa dei leoni nella massima categoria.

Strada spianata nelle coppie d’artistico, dove ci si aspetta una tripletta dai nuovi leader Alice Esposito-Federico Rossi, da Micol Mills-Tommaso Cortini e da Alice Piazzi-Alessandro Bozzini. In questo caso, oltre al risultato, per i pattinatori sarà importantissimo realizzare due performance di grande livello, riducendo al minimo possibile gli errori.

Si prospetta un grande spettacolo poi nelle coppie di danza, dove si rinnoverà la sfida tra Roberta Sasso-Gherardo Aliteri Degrassi, Caterina Artoni-Raul Allegranti e Martina Nuti-Nicholas Masiero. Attenzione poi perché Masiero e Sasso, insieme a Asya Sofia Testoni e Mattia Qualizza, saranno chiamati all’impresa nella Solo Dance, per dispersione il segmento più imprevedibile dell’intero Campionato. Un solo rappresentate per categoria invece nell’inline, con Sofia Paronetto a caccia del secondo trionfo consecutivo in Senior e con Antonio Panfili in cerca della top 3.

Grande presenza anche nei gruppi Show e Precision: tra i quartetti spiccano infatti le Celebrity e i Dejavu, tra i Piccoli Gruppi il Roma Roller Team, i Division e ancora i Dejavu, mentre tra i Grandi Gruppi si ritaglieranno il giusto spazzio i Royal Eagles, i Rollstyle e il Cristal Skating Team. Da menzionare poi il Sincronizzato con la presenza del Precision Skate Bologna, dei Sincro Roller e dei Sincrolimpic. Di seguito le convocazioni complete.

MONDIALI 2023 PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE: LE CONVOCAZIONI DELL’ITALIA

Libero

JUNIOR MASCHILE

Bonotto Riccardo 1513 ASD Patt. Sile

Mazzo Mirko 857 San Domenico Savio

JUNIOR FEMMINILE

Fiori Gioia 2555 S.C. Anguillara

Altezza Benedetta 2539 Pol. La Rustica

SENIOR MASCHILE

Liberatore Alessandro 183 – Pol. Pontevecchio

Giustino Marco Giuseppe 3383 – ASD Cassandra

Chimetto Alex 112 – Pol. Dil. Spinea

SENIOR FEMMINILE

Luppi Giada 3728 Primavera dello Sport

Zangoli Micol 1142 Rinascita Sport Life

Tarlazzi Rebecca 4332 Tm Roller Academy ASD

Coppie D’artistico

JUNIOR

1- Cioni Manuel/Serafini Anna

183/3004 Pontevecchio/Magic Roller

2- Inglese Josè Enrico/Matteucci Matilde

1142 Rinascita Sport Life

SENIOR

1- Rossi Federico/Esposito Alice

1392/1142 Funo/Rinascita Sport Life

2- Cortini Tommaso/Mills Micol

1142/782 Rinascita Sport Life/Pol. Orizon

3- Bozzini Alessandro/Piazzi Alice

4294/183 P.A. Piacenza/Pontevecchio

Inline

JUNIOR MASCHILE

Vittuari Francesco 198 – Pol. Lame

JUNIOR FEMMINILE

Ciacia Sofia 1719 – P.A. Musano

SENIOR MASCHILE

Panfili Antonio 3974 – P.A. Inline S. Marco

SENIOR FEMMINILE

Paronetto Sofia 1719 P.A. Musano

Solo Dance

JUNIOR MASCHILE

Vittuari Francesco 198 Pol. Lame

JUNIOR FEMMINILE

Cantalini Linda 3889 PAR

Pani Greta 782 Pol. Orizon

SENIOR MASCHILE

Masiero Nicholas 112 Pol. Spinea

Qualizza Mattia 165 P.A. Pieris

SENIOR FEMMINILE

Testoni Asya Sofia 831 UP Calderara

Sasso Roberta 264 US Invicta Skate

Coppie Danza

JUNIOR

1- Babuin Emanuele/Vedova Alice

3281 PA Azzanese/2438 SC Don Bosco

SENIOR

1- Altieri Degrassi Gherardo/Sasso Roberta

167/264 AR Fincantieri/US Invicta Skate

2- Allegranti Raoul/Artoni Caterina

782 Pol Orizon

3- Masiero Nicholas/Nuti Martina

112 Pol Spinea/3895 ASD Skating Academy

Gruppi Show e Precision

GRANDI GRUPPI

ROYAL EAGLES 2438 ASD SKATING CLUB DON BOSCO (TV)

ROLLSTYLE 1996 MIGNAGOLA/3175 PONTE DI PIAVE

CRISTAL SKATING TEAM 1511 APAV FARA/ 2124 BASSANO NEW SKATE (VI)

PICCOLI GRUPPI

ROMA ROLLER TEAM 3889 P.A.R. (RM)

DIVISION 3373 P.A. PORTOGRUARO (VE)

DEJAVU 977 ROLL CLUB (PD)

QUARTETTI SENIOR

CELEBRITY 3519 ARTISKATE (VR)

DEJAVU 977 ROLL CLUB (PD)

QUARTETTI JUNIOR

MAGIC SKATE 3519 ARTISKATE (VR)

SPARKLE GIRLS 809 FIUMICELLO (UD)

SINCRONIZZATO SENIOR

PRECISION SKATE BOLOGNA 184 PR. FONTANA/198 LAME/830 SPRING (BO)

SINCRO ROLLER 3625 SINCRO ROLLER CALDERARA (BO)

SINCROLIMPIC 1380 PA CREMONESE/1512 OLIMPICA

ROVIGO/1583 PATT ESTENSI/3433 AGNA

SINCRONIZZATO JUNIOR

MONZA PRECISION TEAM 3763 ASTRO ROLLER SKATING ASD (MB)

PRECISION SKATE BOLOGNA 184 PR. FONTANA/198 LAME/

830 SPRING (BO) /564 APRUTINO

PRECISION TEAM ALBINEA JUNIOR 3003 ALBINEA (RE)

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)