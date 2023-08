Come è cambiato il tabellone di Sinner e Berrettini a Toronto: già diverse teste di serie fuori

Una partita importante. C’è attesa, inutile negarlo, per il derby odierno tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini nel secondo turno del Masters1000 di Toronto. I due giocatori non si sono mai incontrati e rappresentano passato recentissimo e presente del tennis nostrano ad alto livello. Ci si giocherà l’accesso agli ottavi di finale e questa vittoria potrebbe essere un’occasione per entrambi di spingersi a traguardi ambiziosi.

Il torneo canadese, infatti, ha visto perdere qualche pezzo importante. Il riferimento, in primis, è alla testa di serie n.10 del tabellone, Felix Auger-Aliassime. Il padrone di casa avrebbe potuto essere tra i rivali più qualificati di uno dei due italiani negli ottavi, ma così non sarà vista la battuta d’arresto del 12 ATP contro l’australiano Max Purcell. In altre parole, chi la spunterà tra Sinner e Berrettini se la vedrà con il vincente del confronto tra Purcell e l’eterno Andy Murray, a segno contro l’altro italiano Lorenzo Sonego.

Andando oltre gli ottavi di finale, l’incrocio potenziale è quello con il greco Stefanos Tsitsipas (n.4 ATP). L’ellenico, vittorioso la settimana passata a Los Cabos (Messico), pare aver recuperato la forma migliore. In questo discorso, si devono considerare i ko del croato Borna Coric e dell’americano Christopher Eubanks, rivali potenziali dei due italiani, a parte il greco. A farsi largo, invece, potrebbero essere il francese Gael Monfils, opposto proprio a Tsitsipas nel 2° turno, oppure lo statunitense Sebastian Korda che affronterà l’australiano Aleksandar Vukic.

Parlando poi di semifinale e Finale, i nomi sono pesantissimi e ci si riferisce in particolare a Carlos Alcaraz/Holger Rune nel penultimo atto e a Daniil Medvedev/Andrey Rublev/Casper Ruud/Taylor Fritz nell’eventuale sfida conclusiva.

Riepilogando schematicamente:

COME È CAMBIATO IL TABELLONE DI SINNER/BERRETTINI A TORONTO

Ottavi di finale — Murray/Purcell

Quarti di finale — Tsitsipas/Monfils/Korda/Vukic

Semifinale — Alcaraz/Rune/Hurkacz/Paul

Finale — Medvedev/Rublev/Ruud/Fritz

