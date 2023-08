Basket: l’Italia affronta la Serbia e la Grecia nel Torneo dell’Acropolis. Gli Azzurri testano la condizione contro due Nazionali di altissimo livello

L’Italbasket vola ad Atene (Grecia) per il famoso torneo dell’Acropolis, dove incrocerà la Serbia (domani alle 18:45 ora italiana) e la Grecia padrona di casa (giovedì 10 Agosto, sempre alle 18:45): si tratta di due test amichevoli di lusso per gli Azzurri, per misurarsi con due rappresentative che vogliono ben figurare al Mondiale 2023 al via tra poche settimane e testare quindi la propria condizione.

I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco hanno centrato due vittorie in altrettante partite disputate nella Trentino Basket Cup contro Turchia (90-89 dTs) e Cina (79-61), con il coach friulano che ha ridotto la lista dei convocati a quattordici: nel giro di pochi giorni Pozzecco dovrà rendere noti gli ultimi due tagli, andando così a comporre il gruppo che salirà sul volo verso l’Asia. Buone risposte dai veterani Nicolò Melli e Simone Fontecchio ma anche dai giovani come Matteo Spagnolo – eletto MVP della manifestazione trentina – e Gabriele Procida, al pari di ‘Momo’ Diouf.

La Serbia – che sfida la Grecia questa sera alle 18:00 ora italiana per la prima partita della kermesse ateniese – si presenta al torneo dell’Acropoli con un roster di tutto rispetto, dove però si possono notare subito delle assenze importanti in vista della rassegna iridata che scatterà il 25 Agosto: su tutti Nikola Jokic, vincitore del Titolo in NBA con i Denver Nuggets ed MVP delle Finals. Insieme al centro fresco di vittoria oltreoceano il CT Pesic – che ha anche allenato in Italia a Roma – non ha convocato Vasilije Micic, bi-Campione d’Europa con l’Efes Istanbul nel biennio 2021-2022. Il Commissario Tecnico balcanico si affiderà quindi all’esperienza di Bogdan Bodganovic (Atlanta Hawks) e di Nikola Milutinov (Olympiacos Pireo), con le chiavi del gioco in mano anche all’ex Olimpia Milano Nenad Nedovic (ora in forza alla Stella Rossa di Belgrado). Sotto il ferro Melli e Diouf dovranno vedersela con Filip Petrusev – centro ex Stella Rossa che l’anno prossimo giocherà in NBA ai Philadelphia 76ers – e con Nicola Jovic, vice-Campione negli States con i suoi Miami Heat.

Anche la Grecia sta proseguendo, al pari di Italia e Serbia, la preparazione in vista del Mondiale 2023. Il CT Dimitris Itoudis – Campione in Turchia con il Fenerbahce Istanbul – spera chiaramente nel recupero del suo top player ovvero Giannis Antetokoumpo: l’ala dei Milwaukee Bucks ha subito un’operazione pochi mesi fa, e sta cercando di accelerare i tempi di rientro per farsi trovare in condizione in vista del Mondiale. Il selezionatore greco ha inserito nella sua long list anche due dei tre fratelli di Giannis ovvero Kostas (centro) e Thanais (ala), optando per un mix tra giovani e cestisti di esperienza come Kostas Papanikolau e Thomas Walkup (ala e guardia vice-Campioni in Eurolega con l’Olympiacos Atene): la qualità della compagine ellenica rimane comunque elevata, ma molto dipenderà dalla presenza o meno di Giannis Antetokoumpo per definire quali saranno le reali possibilità al Mondiale, dove la Grecia è stata inserita nel girone C insieme agli Stati Uniti, alla Giordania e alla Nuova Zelanda.

Credit: Ciamillo