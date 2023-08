Pallanuoto femminile, Universiadi 2023: Italia-Cina 7-12. Azzurre d’argento

Si chiude con la medaglia d’argento per l’Italia il torneo di pallanuoto femminile della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu: l’Italia di Aleksandra Cotti viene battuta dalla Cina per 7-12 nella finale per l’oro, così come accaduto già nella seconda giornata del girone unico a sei squadre, quando le azzurre furono sconfitte per 8-17. L’Italia conferma l’argento vinta nell’ultima edizione, disputata a Napoli nel 2019. Il bronzo va all’Australia, che supera per 7-6 il Giappone.

Nel primo quarto per due volte la Cina si porta in vantaggio, ma prima Repetto e poi Meggiato ristabiliscono la parità. Le padrone però piazzano un parziale di 3-0 che porta lo score sul 5-2. Nella seconda frazione si allarga il break cinese fino al 6-0, con le asiatiche che volano sull’8-2 prima che Ranalli e Cordovani riducano il gap, ma a metà gara il punteggio è di 8-4 per la Cina. Nel terzo periodo il controbreak dell’Italia arriva al 4-0 grazie a Ranalli e Gagliardi, con l’Italia che torna sul 6-8, ma un altro parziale di 3-0 delle padrone di casa taglia le gambe alle azzurre portando lo score sull’11-6. Nell’ultimo quarto Nardini segna la rete del 7-11, ma la Cina ristabilisce le distanze con il gol del definitivo 7-12.

TABELLINO

Cina-Italia 12-7

Cina: Dong, Yan 2, Pan, Xiong, Zhai, S. Wang, Lu 3, H. Wang 1, Zhong, Nong, Chen 4, Zhang 2, Du. All.: Chatzidakis.

Italia: Uccella, Sapienza, Repetto 1, Cordovani 1, Ranalli 2, Gagliardi 1, Nesti, Di Claudio, Nardini 1, Meggiato 1, Altamura, Carosi, Galbani. All.: Cotti.

Arbitri: Rakovic Krstonosic (Serbia) e Udagawa (Giappone).

Note: parziali 5-2, 3-2, 3-2, 1-1. Espulsa Lu (C). Uscite per limite di falli S. Wang (C) e Di Claudio (I). Superiorità numeriche: Cina 8/11, Italia 3/9.

PALLANUOTO FEMMINILE UNIVERSIADI 2023

Risultati 7 agosto

Finale 1° posto

Cina-Italia 12-7 (5-2, 3-2, 3-2, 1-1)

Finale 3° posto

Australia-Giappone 7-6 (3-1, 0-2, 2-1, 2-2)

Foto: LiveMedia/Sara Esposito