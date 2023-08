Calcio femminile, Mondiali 2023: Australia-Danimarca 2-0, Foord e Raso fanno volare le Matildas ai quarti

Andato in archivio l’ottavo di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile tra Australia e Danimarca. Allo Stadium Australia di Sydney, le Matildas hanno dominato per larghi tratti la scena e si sono imposte con il punteggio di 2-0 grazie alle marcature di Caitlin Foord al 29′ e di Hayley Raso al 70′. Una prestazione convincente per le padrone di casa che approdano ai quarti di finale e affronteranno la vincente del confronto tra Francia e Marocco.

Nel primo tempo sono le danesi a convincere maggiormente nelle prime battute. La squadra di Sondegaard mette tanta intensità sul rettangolo verde e sono soprattutto gli inserimenti di Harder a creare problemi nella retroguardia australiana. Non è un caso che la danese si presenti al tiro in due circostanze da posizione favorevole, non trovando però la giusta incisività.

Con il passare dei minuti però l’Australia sale di colpi e guadagna campo. Al 29′ Foord finalizza un’azione di contropiede pregevole, iniziata dalla giovanissima Fowler. Il gol galvanizza le Matildas, vicine al raddoppio al 37′: Foord ci prova con un destro a giro, ma la traiettoria è leggermente imprecisa. La prima frazione termina sull’1-0.

Nel secondo tempo le aussie legittimano la vittoria. Al 65′ nuova occasione ghiotta per le padrone di casa: apertura di Gorry dalla destra, la solita Foord riceva dalla parte opposta, entra in area e innesca Van Egmond che però non mette potenza nella propria conclusione. E’ il preludio al gol del 70′: grande giocata di Fowler, che salta secco due avversarie e serve la citata Van Egmond nell’area piccola, quest’ultima premia Raso con un servizio al bacio e l’attaccante del Real gonfia la rete. Nei minuti finali si rivede in campo anche Sam Kerr, al posto di Raso, e questo ritorno potrebbe fare la differenza nei quarti. Girandola di cambi che non mutano lo spartito e il fischio finale sancisce il 2-0.

