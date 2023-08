Pagelle Mondiali atletica oggi: donne tutte promosse, Battocletti e Fantini pimpanti

PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2023 OGGI

Mercoledì 23 agosto (sera)

Sara Fantini, 7,5: servivano i 73 metri per la qualificazione e scaglia il martello al primo lancio a 73.28. Ce la attendiamo tra le prime 8 in finale, per il podio servirà migliorare di un paio di metri il personale.

Nadia Battocletti, 7: accede alla finale dei 5000 metri senza troppi patemi e sfiora anche il record italiano, che proverà a questo punto a battere nell’atto conclusivo. Anche in questo caso l’obiettivo (non semplice) sarà l’ingresso tra le prime 8.

Ottavia Cestonaro, 7: ha ormai raggiunto grande regolarità su misure tra i 14.00 e i 14.20 nel salto triplo. La finale è un traguardo più che meritato per una ragazza che raramente sfigura nei grandi appuntamenti.

Dariya Derkach, 7: fa 5 cm meno rispetto ad Ottavia Cestonaro, ma è sufficiente per raggiungere la compagna nell’atto conclusivo. Abbiamo due azzurre di buon livello, chiaramente le medaglie si giocheranno su misure inarrivabili.

Elisa Molinarolo, 6,5: chiude nona nel salto con l’asta. Non ripete il 4,65 delle qualificazioni, nonostante ci sia andata molto vicina. Il suo Mondiale lo aveva vinto qualificandosi per la finale.

Foto: Lapresse