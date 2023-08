Atletica, la premiazione di Tamberi per l’oro ai Mondiali e l’Inno di Mameli – VIDEO

Gianmarco Tamberi si è laureato campione del mondo di salto in alto: era l’ultimo tassello mancante in un palmares da vera leggenda, che lo rende uno dei miti dell’atletica tricolore. Il 31enne si è imposto con la misura di 2,36 metri, 1 cm in meno rispetto all’oro olimpico di Tokyo 2020.

L’Italia non vinceva un titolo iridato in una specialità olimpica addirittura dal 2003, quando Giuseppe Gibilisco trionfò nel salto con l’asta. L’oro del 2022 di Massimo Stano maturò nella 35 km di marcia che, purtroppo, non assegnerà medaglie a Parigi 2024. Mai un azzurro era salito sul tetto del mondo nel salto in alto.

A questo punto Tamberi diventa uno dei più seri candidati al ruolo di portabandiera ai Giochi Olimpici del prossimo anno. “Sarebbe un sogno“, ha raccontato ‘Gimbo’ ai microfoni di RaiSport.

La premiazione si è svolta nel pomeriggio di oggi. Gianmarco Tamberi è salito sul primo gradino del podio, affiancato dall’americano JuVaughn Harrison, argento, e dal rivale di sempre qatarino Mutaz Essa Barshim, bronzo. Il marchigiano ha cantato l’Inno di Mameli a squarciagola, sprizzando felicità da ogni poro.

VIDEO: LA PREMIAZIONE DI TAMBERI CAMPIONE DEL MONDO



Foto: Lapresse