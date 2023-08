Pagelle di oggi Vuelta a España 2023: Groves inarrestabile, strepitoso Ganna in versione velocista

PAGELLE QUINTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Kaden Groves, voto 10: poco da dire, l’australiano è il velocista più forte in gruppo e lo dimostra con la seconda vittoria consecutiva sulle strade spagnole. La squadra lo supporta alla perfezione e lui deve solo completare il lavoro. Un sorprendente Ganna gli dà filo da torcere ma alla fine lo batte di mezza ruota.

Filippo Ganna, voto 9: le sue migliorate doti sullo scatto secco non sono una novità, ma in pochissimi lo attendevano ad un passo dalla vittoria in una volata “vera” in una tappa di un Grande Giro. Ottimo il piazzamento, parte lungo per provare a sfruttare le sue qualità ed arriva a mezza ruota da Groves. Sempre più in alto.

Dries van Gestel, voto 6,5: un terzo posto di spessore per il belga della TotalEnergies, che usa però forse un po’ troppo i gomiti e le spallate. In un finale convulso e ricco di insidie come quello odierno rischia di mettere a repentaglio la corsa sua e di altri corridori.

Alberto Dainese, voto 6: un quarto posto che dà fiducia ma che è al di sotto delle potenzialità dell’azzurro. Stavolta era riuscito ad arrivare in ottime condizioni allo sprint, quando gli sono mancate le energie per competere con i migliori.

Lewis Askey, voto 7: il giovanissimo britannico della FDJ è al suo primo Grande Giro ed ha collezionato il secondo piazzamento in top10 consecutivo, pur non essendo uno sprinter purissimo. Ci aspettiamo di vedere a breve il suo nome anche in piazzamenti più importanti.

Remco Evenepoel, voto 8: in una tappa tranquilla per gli uomini di classifica lui è l’unico a disputare lo sprint per gli abbuoni al traguardo volante. Il risultato? 6” guadagnati su tutti e maglia rossa consolidata. Chissà che queste piccole cose non possano fare la differenza.

Eric Antonio Fagundez, voto 7: l’uruguayano si trova da solo in fuga in una tappa in cui il gruppo sembrava spaventato da un possibile attacco da lontano. Fa la sua corsa senza mai guardarsi indietro e completa in solitaria oltre 130 km di fuga, guadagnandosi il premio di combattivo della giornata.

