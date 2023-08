Padel, Qatar Sports Investments trova l’accordo con Damn per l’acquisizione del WPT: dall’anno prossimo ci sarà un solo circuito

Novità storica dal mondo del padel: Qatar Sports Investments (QSI), una delle principali società di investimento sportivo al mondo, insieme alla Federazione Internazionale di Padel (FIP) e alla Professional Padel Association, fondatrice di Premier Padel, hanno trovato un accordo con Damm, proprietario di Setpoint Events che organizza il World Padel Tour (WPT), per l’acquisizione del WPT da parte di QSI. In seguito a questo accordo, Premier Padel e WPT saranno unificati in un unico tour mondiale di padel professionistico, chiamato Premier Padel e governato dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP).

L’accordo è il culmine di mesi di trattative tra le parti e vedrà QSI acquisire le attività commerciali del WPT. Inoltre, l’accordo prevede anche la risoluzione delle controversie in sospeso tra le parti, comprese quelle che riguardano QSI, la FIP e i giocatori professionisti di padel che hanno gareggiato in entrambi i tour. Il closing è soggetto alle consuete approvazioni normative. Per tutto il resto dell’anno solare 2023, i tour separati del WPT e del Premier Padel si svolgeranno come previsto, mentre dal 2024 ci sarà un unico tour globale del Premier Padel sotto la governance della FIP.

Nel corso della sua storia il World Padel Tour, che è stato fondato nel 2013 e che celebra quest’anno il suo decimo anniversario, ha ospitato oltre 26 tornei maschili e femminili in 14 Paesi, vantando 17 sponsor globali, diritti di trasmissione televisiva in oltre 150 Paesi e un impressionante seguito sui social media di quasi 4 milioni di persone.

Il Premier Padel, il circuito ufficiale di padel professionistico governato dalla FIP e sostenuto dalla PPA e dall’International Padel Players Association (IPPA), è stato fondato solo nel 2022 e nel suo primo anno è diventato uno dei tour in più rapida crescita nello sport mondiale. Nel primo anno, oltre 500 giocatori di tutto il mondo hanno partecipato ai tornei di Premier Padel, disputati in alcuni dei luoghi più iconici della storia dello sport, tra cui lo Stade Roland-Garros di Parigi. Premier Padel si è assicurato accordi di trasmissione pluriennali che coprono più di 180 Paesi e raggiungono oltre 150 milioni di famiglie, mentre la stagione inaugurale 2022 di Premier Padel ha attirato 22,7 milioni di visualizzazioni su YouTube. Oltre 110 giocatrici professioniste di spicco si sono unite a Premier Padel nel marzo di quest’anno.

Qui di seguito alcune dichiarazioni importanti dopo questa storica novità.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente di Qatar Sports Investments e Premier Padel, ha dichiarato: “Questo è un momento storico per lo sport del padel, che vedrà i due principali tour professionistici di padel unificati in un unico tour globale di Premier Padel sotto la governance della Federazione Internazionale di Padel a partire dal prossimo anno. Essendo lo sport in più rapida crescita a livello globale, QSI è orgogliosa di essere al centro dello sviluppo del padel a livello professionale in tutto il mondo, mettendo sempre i giocatori al centro della nostra missione di far crescere questo sport ovunque. Siamo molto entusiasti di questo prossimo capitolo”.

Demetrio Carceller Arce, presidente esecutivo di Damm, ha affermato: “Il World Padel Tour inizia ora una nuova fase guidata da QSI, che contribuirà ad accelerare la crescita internazionale del tour. Damm è orgogliosa di aver contribuito allo sviluppo del padel professionistico, rendendo il World Padel Tour un punto di riferimento globale, con oltre 4 milioni di fan. Questo ha aiutato il padel a diventare lo sport con la crescita più rapida al mondo negli ultimi anni, con progressi molto positivi per l’intero settore del padel”.

Luigi Carraro, Presidente dell’International Padel Federation, ha detto: “In qualità di organo di governo del padel a livello mondiale, siamo felici per questa unione di due grandi tour in un unico fantastico circuito globale. L’International Padel Federation ringrazia Damm per aver contribuito in modo significativo allo sport del padel attraverso il World Padel Tour sin dalla sua nascita nel 2013. Ora attendiamo con impazienza la prossima fantastica fase di sviluppo e crescita del padel professionistico sotto Premier Padel, di cui beneficerà l’intera comunità del padel, comprese le federazioni nazionali e – cosa più importante – i giocatori e le nuove generazioni. La Fip avrà una responsabilità enorme e fondamentale nel governare, dal 2024, il circuito unificato Premier Padel che nasce dalla fusione tra quest’ultimo con World Padel Tour, ma abbiamo lavorato per questo momento storico negli ultimi anni e continueremo a farlo per la crescita del nostro sport. D’altra parte, negli anni, dal successo del nostro sport agli European Games, successo riconosciuto dai vertici dei Comitati Olimpici Europei, a quello dei circuiti Cupra Fip e Premier Padel nel mondo, il nostro lavoro in collaborazione con le federazioni nazionali della famiglia Fip ha prodotto risultati impensabili fino a qualche tempo fa”.

Foto: FIP