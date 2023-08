Nuoto paralimpico, Mondiali 2023: l’Italia conquista 7 medaglie nella terza giornata! Barlaam, Raimondi, Gilli e Amodeo vincono l’oro

Arrivano tantissime gioie per l’Italia nella terza giornata dei Mondiali di nuoto paralimpico. A Manchester, in Inghilterra, il Bel Paese conquista infatti in un solo giorno ben sette medaglie, di cui quattro d’oro. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

I primi due ori di giornata per l’Italia li conquistano Simone Barlaam e Stefano Raimondi: il primo trionfa nei 100 farfalla S9 con il tempo di 59.71, mentre il secondo vince nei 400 stile libero S10 con il crono di 4:06.96.

La serata prosegue e arriva il bellissimo successo di Carlotta Gilli nei 100 stile libero S13 (59.26 il tempo dell’azzurra) e poi, nella terzultima gara di giornata, ovvero i 100 farfalla S8, Alberto Amodeo regala il quarto oro odierno al Bel Paese grazie alla vittoria in 1:02.94.

Oltre ai quattro ori, l’Italia si aggiudica altre tre medaglie nel corso della serata inglese. Una è quella d’argento di Angela Procida nei 100 dorso femminili S2, mentre le altre sono quelle di bronzo di Francesco Bettella nei 100 dorso S1 e Alessia Berra nei 50 stile libero femminili.

Foto: CIP Bizzi Team