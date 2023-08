Nuoto paralimpico, Mondiali 2023: 6 ori per l’Italia nelle finali della prima giornata

A Manchester, in Gran Bretagna, si è svolta la prima giornata di finali dei Mondiali 2023 di nuoto paralimpico: l’Italia ha conquistato ben 8 medaglie, con 6 ori, 1 argento ed 1 bronzo, chiudendo al primo posto nel medagliere davanti a Gran Bretagna (4-2-1) e Canada (4-0-1).

Le medaglie d’oro sono state conquistate da Alberto Amodeo nei 400 stile libero S8 maschili in 4:25.63, da Xenia Francesca Palazzo nei 400 stile libero S8 femminili in 5:01.46, da Stefano Raimondi nei 100 rana SB9 maschili in 1:06.36, da Carlotta Gilli nei 100 farfalla S13 femminili in 1:02.61 (record dei Campionati), da Monica Boggioni nei 50 rana SB3 femminili in 55.55, e da Giulia Ghiretti nei 100 rana SB4 femminili in 1:50.64.

La medaglia d’argento è arrivata per merito di Alessia Scortechini, seconda nei 50 stile libero S10 femminili in 28.06, ed infine la medaglia di bronzo è stata centrata da Emmanuele Marigliano, terzo nei 50 rana SB2 maschili in 1:07.06.

PODI ITALIA MONDIALI 2023 NUOTO PARALIMPICO

400SL S8 U

AMODEO Alberto ITA 4:25.63 RI

XU Haijiao CHN 4:32.11

JAFFE Noah USA 4:35.04

400SL SB D

PALAZZO Xenia Francesca ITA 5:01.46

ZUDAIRE BORREZO Nahia ESP 5:05.91

JERONIMO DE ARAUJO Cecilia BRA 5:08.94

100RA SB9 U

RAIMONDI Stefano ITA 1:06.36

WETEKAM Maurice GER 1:08.89

DENAYER Hector FRA 1:09.00

100FA S13 D

GILLI Carlotta ITA 1:02.61 CR

NI RIAIN Roisin IRL 1:06.00

CHAMBERS Olivia USA 1:06.18

50RA SB3 D

BOGGIONI Monica ITA 55.55

SWANEPOEL Kat RSA 57.19 AFR

FERNANDEZ INFANTE Marta ESP 58.83

100RA SB4 D

GHIRETTI Giulia ITA 1:50.64

CHENG Jiao CHN 1:52.18

YAO Cuan CHN 1:56.80

50SL S10 D

RIVARD Aurelie CAN 27.64

SCORTECHINI Alessia ITA 28.06

PIERRE Emeline FRA 28.39

50RA SB2 U

CASTORENA Arnulfo MEX 57.76

TRONCO SANCHEZ Christopher MEX 1:04.93

MARIGLIANO Emmanuele ITA 1:07.06

Foto: LaPresse