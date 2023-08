Nuoto, Matteo Lamberti sblocca l’Italia ed è oro alle Universiadi nei 400 sl!

Grandissimo successo di Matteo Lamberti alle Universiadi di Chengdu (Cina). Nel primo atto conclusivo di nuoto della manifestazione mondiale riservata agli atleti universitari, l’azzurro classe 1999 regala spettacolo nella finale dei 400 stile libero e conquista una magnifica medaglia d’oro. Si tratta del primo trionfo dell’Italia in queste Universiadi. Quinto l’altro azzurro in gara Davide Marchello.

Lamberti parte in gestione e vira ai 100 metri in seconda posizione in 55.51. Poi, nella terza vasca il nuotatore italiano cambia decisamente marcia, si prende la prima posizione e da lì in avanti rimane in testa fino ai 350, dove a virare per primo è il brasiliano Edoardo Oliveira De Moraes con 6 centesimi di vantaggio su Lamberti. L’azzurro però non ci sta e nell’ultima vasca alza nuovamente ritmo: la nuotata è efficiente ed efficace e consente al nativo di Brescia prima di superare nuovamente De Moraes e poi di andare a prendersi la medaglia più pregiata con il tempo di 3:58.65.

Chiude secondo e conquista dunque l’argento proprio De Moraes con il crono di 3:49.10, mentre termina la prova in terza posizione il giapponese Imoto Ikki in 3:49.66. A completare la top 5 troviamo il ceco Ondrej Gemov, quarto in 3:51.96, e l’altro italiano Davide Marchello, quinto in 3:53.24.

Foto: LaPresse