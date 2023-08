Nuoto paralimpico, Italia padrona nei Mondiali a Manchester: primato nel medagliere per la terza volta consecutiva

Il circolo virtuoso del nuoto paralimpico italiano. Sta diventando una piacevole costante quella di parlare in un certo modo di questo gruppo di fenomeni, guidato da Riccardo Vernole, che per la terza volta consecutiva ha concluso in vetta al medagliere dei Mondiali di questa specialità. Manchester si è tinta d’azzurro, come era già accaduto l’anno scorso a Madeira e nei Giochi di Tokyo dove il computo di 11 ori, 16 argenti e 12 bronzi (39 podi) era stato qualcosa da raccontare ai nipotini.

E’ vero che le 52 (26 ori, 15 argenti e 11 bronzi) medaglie della rassegna iridata nel Regno Unito sono 12 in meno di quelle del 2022, ma c’è una Cina in più da considerare. Parlando dei primattori, Stefano Raimondi e Simone Raimondi, con 5 ori per parte, meritano attenzione. Nel caso di quest’ultimo il computo complessivo sale a 6: oro nei 100 rana SB9, nei 100 farfalla S10, nei 200misti SM10 e nei 400 stile e 100 dorso M10; argento invece nei 100 stile M10.

Considerando Barlaam, le affermazioni sono arrivate nei 100 dorso, 100 farfalla, 50,100 e 400 stile libero tutti categoria S9, tenendo conto del record del mondo nell’unica vasca dello stile libero. Tra le donne, Carlotta Gilli ha svettato con i suoi 4 ori ((100 farfalla, 100 stile e 400 stile categoria S13 e 200 misti SM13) e 2 argenti (100 dorso e 50 stile S13). Grande prestazione anche per Monica Boggioni, con ben 3 ori (100 e 200 stile S5 e 50 rana SB3), al pari dei 2 ori di Alberto Amodeo (100 farfalla e 400 stile S8) e di Antonio Fantin (50 e 100 stile S6 con il WR nella distanza più lunga).

In questo quadro trionfale sono riusciti a ritagliarsi una posizione di rilievo Xenia Palazzo, per lei un oro nei 400 stile S8, argenti nei 100 stile e dorso S8 e bronzo nei 200misti SM8; Francesco Bocciardo oro nei 200 stile S5 e argento nei 100 stile S5; Federico Bicelli oro 400 stile S7 e Giulia Ghiretti oro nei 100 rana SB4. In tutto questo, le due medaglie delle staffette sono state la ciliegina sulla torta: oro per la 4×100 stile libero mista (Palazzo, Bicelli, Scortechini, Barlaam, Fantin e Menciotti) e argento per la 4x100mista mista 34pts (Raimondi, Bicelli, Scortechini, Palazzo, Morlacchi e Amodeo).

Foto: CIP Bizzi