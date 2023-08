Nuoto, Mondiali paralimpici: l’Italia trionfa nel medagliere! Cinque ori anche nell’ultima giornata

Si chiudono in trionfo per l’Italia i Mondiali 2023 di nuoto paralimpico tenutisi a Manchester, nel Regno Unito. Con un’ultima giornata vissuta ancora da dominatori tra le corsie, la squadra azzurra ha chiuso in testa il medagliere della manifestazione con 26 ori e 52 medaglie totali.

Cinque i titoli aggiunti al bottino in questa giornata, molti dei quali con protagonisti già andati a segno nelle giornata precedenti. Il primo ad andare a segno è stato Stefano Raimondi, vincitore davanti al connazionale Riccardo Menciotti nei 100m dorso S10. A lui si è aggiunta poi Carlotta Gilli, assoluta dominatrice della finale dei 200m misti SM13.

Poco dopo è tato il turno di Monica Boggioni che ha centrato un oro preziosissimo nei 100m stile libero S5. Poi ancora Simone Barlaam nei 50m stile libero S9 e chiusura in bellezza con la vittoria schiacciante nella finale della staffetta mista 4x100m stile libero in cui la squadra azzurra ha dato oltre tre secondi alla Francia seconda.

Da segnalare anche l’argento di Francesco Bocciardo nei 100m stile libero S5, quello di Federico Bicelli ne1 100m stile libero S7 e la medaglia di bronzo centrata da Vincenzo Boni nei 100m stile libero S3. L’Italia chiude dunque la spedizione trionfale con 26 ori, 15 argenti ed 11 bronzi.

Foto: CIP Bizzi Team