Nuoto, Mondiali junior 2023: i convocati dell’Italia per la competizione di Netanya

Dal 4 al 9 settembre la lunghissima stagione del nuoto internazionale prevede i Mondiali 2023 junior a Netanya presso il Wingate Institute. Sono previste sei giornate di gare con al via 600 nuotatori provenienti da più di 100 federazioni nazionali.

Risponderà presente l’Italia guidata da Marco Menchinelli che, dopo le splendide prestazioni agli Eurojunior di Belgrado (Serbia), cercherà di replicare in un contesto ancor più qualificato. Non è un caso che quella formazione gareggerà in Israele con l’obiettivo di migliorare i propri tempi.

In funzione di ciò è in corso di svolgimento presso il centro federale di Ostia il ritiro collegiale della selezione tricolore. Fari puntati su Sara Curtis, Lorenzo Ballarati, Alessandro Ragaini e tanti altri che puntano al miglioramento cronometrico e, ovviamente, alla medaglia.

Di seguito i convocati:

CONVOCATI DELL’ITALIA DEI MONDIALI JUNIOR 2023

Bacico Christian (Como Nuoto)

Ballarati Lorenzo (CC Aniene)

Bertoni Filippo (CC Aniene)

Biagiotti Matilde (Fiamme Oro/Rari Nantes Florentia)

Borrelli Paola (In Sport Rane Rosse)

Cacciapuoti Marina (Olympic Nuoto Napoli)

Camozzi Andrea (Team Trezzo Sport)

Chiaversoli Mirko (Team Centro Italia)

Curtis Sara (Team Dimensione Nuoto)

D’Ambrosio Carlos (Fondazione Bentegodi)

De Gregorio Domenico (Olimpia Sport Village)

Del Signore Daniele (CC Aniene)

Della Corte Chiara (Campania Sport)

Giannelli Emma (Rari Nantes Florentia)

Gorlier Giada (Acquatica Torino)

Mantegazza Christian (Team Trezzo Sport)

Mao Federico (Team Veneto)

Mati Irene (Rari Nantes Florentia)

Messina Gianluca (Polisportiva Nadir Palermo)

Momoni Daniele (Aurelia Nuoto)

Passafaro Davide (CC Aniene)

Potenza Emanuele (Nuotatori Pugliesi)

Ragaini Alessandro (Sport Village)

Stevanato Cristiana (Team Veneto)

Vetrano Giulia (Rari Nantes Torino)

Zambelli Giulia (Nuoto Club Azzurra 91 – Bologna)

Zucca Francesca (Esperia – Cagliari)

Foto: LiveMedia