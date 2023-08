Nuoto. Dominate The Water È il momento di nuotare insieme. inizia da Cattolica il tour 2023

Dominate The Water è pronta ad aprire le porte a una nuova stagione sportiva, un evento che abbraccia la passione per il nuoto di fondo e la responsabilità di preservare l’ambiente e l’ecosistema marino. Con il prezioso sostegno delle amministrazioni locali e di partner innovativi, DTW è decisa a creare un impatto duraturo sia nel mondo dello sport che nell’ambito della sostenibilità.

Una Tappa Emozionante a Cattolica

Il 2 settembre, DTW darà il via alla stagione a Cattolica, una tappa emozionante che celebra l’equilibrio tra sport, natura e innovazione sostenibile. La spiaggia libera di Piazza Tramonto sarà lo scenario di una sfida unica, che unirà la forza dell’atleta alla bellezza del mare. Per cui si ringrazia il sostegno delle amministrazioni locali che hanno creduto in questo format e, nello specifico, la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Cattolica che hanno permesso di veicolare i valori e i concetti della “Sport Valley” arricchendoli di un nuovo ed entusiasmante evento internazionale.

In occasione di questa tappa, DTW ha deciso di devolvere integralmente le iscrizioni in favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna. Questa iniziativa dimostra l’impegno di DTW non solo nel promuovere lo sport e l’ambiente, ma anche nel contribuire al benessere delle comunità locali in momenti di difficoltà ricambiando la fiducia ed il supporto fornito dalle istituzioni locali.

Un Tour Eccezionale lungo le Coste Italiane

DTW non si fermerà a una singola tappa. Il tour abbraccia diverse località costiere italiane, da Taranto a Talamone, da Mondello a Cattolica. Ogni tappa rappresenta un’opportunità di promuovere la sostenibilità marina e di sottolineare l’importanza di un approccio rispettoso verso l’ambiente.

Un Nuoto di Fondo che Parla di Rispetto Ambientale

DTW è ben più di una semplice competizione sportiva. È un movimento che unisce la passione per il nuoto di fondo all’importanza cruciale di proteggere i mari ed il loro ecosistema. Questa stagione inaugura un percorso di consapevolezza, unendo l’energia degli atleti con la fragilità del nostro ecosistema marino.

Partner Innovativi per un Futuro Sostenibile

DTW è grata per la collaborazione con partner che condividono l’impegno per la sostenibilità e l’innovazione. L’impegno dei nostri partner si riflette nelle loro parole:

UNIPOLSAI: Gianmaria Restelli, Responsabile External Communication and Corporate Image Gruppo Unipol dichiara “Come UnipolSai Assicurazioni, e Gruppo Unipol in generale, abbiamo una forte attenzione ai temi di sostenibilità e difesa dell’ambiente in cui viviamo e operiamo. Ed è per questo, dunque, che sin dalla prima edizione del 2020, abbiamo deciso di essere al fianco di Gregorio Paltrinieri e Dominate The Water in un progetto che, attraverso i suoi importanti appuntamenti, riesce ad unire in modo bello e coinvolgente la passione per il nuoto con il rispetto per il mare e la forte sensibilizzazione per una sempre più importante tutela dell’ambiente marino”.

ARENA: Siamo orgogliosi di lavorare al fianco di Gregorio per il progetto Dominate The Water, ha affermato Giuseppe Musciacchio, Deputy CEO arena. La forte connessione con l’elemento acqua contraddistingue arena sin dalle sue origini. Salvaguardare i mari e le spiagge, come DTW è per noi un gesto naturale e gratificante. Con lo stesso spirito, abbiamo recentemente iniziato una collaborazione con Healthy Seas per il contrasto della pesca fantasma. Ai vincitori di ogni tappa di “Dominate the Water” offriremo in premio un costume da gara POWERSKIN ST NEXT, realizzato con un filato di nylon rigenerato ECONYL® ricavato da reti da pesca e altri prodotti a fine ciclo di vita”

GRANAROLO: “Abbiamo scelto di sostenere Dominate The Water in coerenza con l’idea di promuovere il benessere delle persone attraverso stili di vita equilibrati in cui sana alimentazione e attività sportiva viaggino a braccetto. Ma le ragioni del sostegno vanno molto oltre”, ha commentato il Presidente Gianpiero Calzolari. “La manifestazione itinerante promossa da Gregorio Paltrinieri si è data anche la grande missione di agire per la tutela del mare e delle spiagge e Granarolo, proprio qualche mese fa, ha sottoscritto il Patto con il Mare promosso dall’Università di Pollenzo. Insieme ci impegneremo a far conoscere, proteggere e conservare la biodiversità marina, fondamentale risorsa per salvaguardare il benessere umano”.

CULLIGAN: La collaborazione tra Culligan e Dominate the Water mira a promuovere comportamenti consapevoli riguardo all’uso dell’acqua e all’eliminazione della plastica monouso: “Siamo davvero entusiasti di prendere parte a questo progetto che ha l’obiettivo di incoraggiare la transizione verso una società più sostenibile e green, dove l’accesso all’acqua di qualità non sia più un problema e dove l’utilizzo di bottiglie in plastica sia una triste memoria del passato. Dominate the Water sarà una piattaforma straordinaria per sensibilizzare sempre di più l’opinione pubblica sull’importanza del tesoro blu, incentivando scelte responsabili e consapevoli anche per la tutela dei nostri mari”. Culligan parteciperà alle tappe della manifestazione fornendo acqua filtrata a km zero tramite i suoi depuratori, così gli atleti e i partecipanti potranno riempire le proprie borracce con acqua sempre fresca e di qualità senza dover ricorrere all’utilizzo di bottigliette di plastica monouso.

EXPLUS: “La nostra partecipazione a Dominate The Water è un chiaro segno del nostro impegno per l’innovazione e l’ambiente. Con orgoglio, presentiamo le nostre medaglie phygital realizzate in ECOALLENE®. Ogni medaglia è dotata di chip NFC e NFT, che permettono ai partecipanti di immergersi in un’esperienza digitale straordinaria. Siamo entusiasti di contribuire a un futuro sostenibile, unendo la passione per il nuoto alla promozione di soluzioni eco-sostenibili.”

ECOPLASTEAM: “Sosteniamo Explus e DTW nella creazione di medaglie ecosostenibili e innovative. La nostra produzione di ECOALLENE® rappresenta il nostro impegno per un futuro senza sprechi.”

SEGAFREDO: Segafredo Zanetti è tra i più grandi produttori di caffè al mondo, presente in 110 Paesi in tutti i continenti e con 43 milioni di tazzine consumate ogni giorno nei bar. Da ormai 50 anni siamo attivi nel sostenere arte, musica, letteratura e soprattutto il mondo dello sport, e siamo da sempre orientati al futuro e all’innovazione, garantendo il nostro impegno ad ottimizzare performance ambientali con azioni ecosostenibili nell’ambito del processo produttivo, delle risorse utilizzate e del packaging, come testimoniato anche dall’aver ricevuto il Sigillo “Leader della Sostenibilità 2021” conferito da Il Sole 24 Ore su base ricerca. In linea con questa filosofia, diventare partner dell’evento Dominate the Water, un festival che celebra il nuoto di fondo e promuove una profonda consapevolezza ambientale, ci è sembrata la scelta più naturale.

MAREVIVO: “Siamo davvero orgogliosi di essere, anche quest’anno, partner del progetto “Dominate the Water”, un festival dello sport ma soprattutto un inno al mare che sostiene il rispetto ambientale con giornate dedicate non solo al nuoto ma anche alla sensibilizzazione. Il campione Gregorio Paltrinieri è diventato un nostro prestigioso “Cavaliere per il Mare” proprio per lo spirito che anima questo suo progetto, in linea con la mission di Marevivo che, da quasi quarant’anni, promuove azioni concrete per combattere l’inquinamento e proteggere il mare e i suoi abitanti, attraverso campagne d’informazione e appelli per ottenere leggi efficaci, attività di clean up e recupero reti fantasma, iniziative di educazione ambientale presso scuole e istituti nautici per educare le future generazioni. Perché è non è possibile una transizione ecologica senza una conversione culturale.” – Rosalba Giugni, Presidente Marevivo.

NUOTO.COM: Dominate the Water è il futuro del nuoto in acque libere. Attenzione all’ambiente, alto livello tecnico, professionalità e il carisma di un gigante del nuoto azzurro come Gregorio Paltrinieri. Essere partner di questa iniziativa per Nuoto.com era un obbligo più che una scelta e non possiamo che essere onorati di far parte del progetto.

DSTECH: attraverso Riccardo Emmolo, Strategist di Dst, conferma che: ” La collaborazione con DTW è stata l’occasione per unire l’entusiasmo per lo sport con la sensibilizzazione ambientale. Abbiamo lavorato per creare un’esperienza digitale coinvolgente che trasmettesse i valori fondamentali di DTW.”

In onda su SKY Sport, una collaborazione di prestigio

Ad ulteriore volontà di promuovere ed aumentare la riconoscibilità del proprio format, gli eventi DTW avranno la copertura editoriale di Sky Sport, un passo che amplifica la portata dell’iniziativa. Grazie a questa collaborazione, ogni tappa di DTW avrà una squadra dedicata che produrrà servizi e trasmetterà collegamenti Live su SKY Sport 24.

“Sky Sport seguirà le tappe di DTW con collegamenti in diretta e speciali sui nostri canali. La “Casa dello Sport” è al fianco di Gregorio Paltrinieri in questo progetto – dichiara Federico Ferri, Direttore Responsabile SKY Sport – che promuove la pratica sportiva e una disciplina affascinante come il nuoto in acque libere, e lo fa veicolando un importante messaggio di sostenibilità ambientale”.

Un Futuro che Unisce Sport e Ambiente

DTW dimostra che il nuoto di fondo può essere un veicolo per trasmettere valori di sostenibilità e sensibilizzazione ambientale. Questa stagione non è solo una serie di competizioni, ma un’iniziativa che unisce l’entusiasmo sportivo alla consapevolezza dell’ambiente marino.

Per ulteriori dettagli sull’iniziativa, informazioni su come partecipare e per rimanere aggiornati, si prega di visitare il sito ufficiale www.dominatethewater.com e di seguire i profili social ufficiali su Instagram e Facebook.

Foto LiveMedia/Luigi Mariani