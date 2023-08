Nuoto, Europei U23: Luca De Tullio e Giulia Salin di bronzo. Cerasuolo squalificato nei 100 rana dell’ultimo giorno

Calato il sipario sulla terza e ultima giornata degli Europei U23 di nuoto di scena a Dublino (Irlanda). Una competizione dalle caratteristiche “Open” in cui non vi sono solo compagini del Vecchio Continente. Allo Sport Ireland National Aquatic Centre è prevista la partecipazione di una squadra per ciascuno degli altri continenti abitati (Nord America, Sud America, Oceania e Asia). Un elenco che include, tra gli altri, gli Stati Uniti.

Nei 200 rana donne l’irlandese Mona McSharry si è confermata la regina di questo stile, vincendo i 200 in 2:25.49 a precedere la britannica Elizabeth Booker (2:26.37) e la croata Ana Blazevic (2:26.61). 100 dorso uomini in cui il sudafricano Pieter Coetze ha posto il suo sigillo in 53.44 a precedere il primo del Vecchio Continente, il britannico Jonathan Adam (53.67). A completare il quadro del podio europeo sono stati l’olandese Kai van Westering (54.08) e il greco Evangelos Makrygiannis (54.40).

Nei 50 delfino donne la slovena Neza Klancar ha ottenuto l’oro continentale in 26.02 davanti alla turca Aleyna Ozkan (26.17) e alla polacca Julia Maik (26.26). Nei 100 stile libero uomini lo statunitense Patrick Sammon ha toccato per primo la piastra in 48.53, l’oro europeo è stato vinto dal britannico Edward Mildred (48.90).

Nei 1500 stile libero donne Giulia Salin ha ottenuto il bronzo nell’overall con il crono di 16:26.10, nella prova in cui la tedesca Isabel Marie Gose ha vinto l’oro in 16:02.89. Nei 200 dorso femminili l’americana Isabelle Stadden è stata sensibilmente la migliore in 2:09.31, mentre l’oro continentale è stato ad appannaggio dell’israeliana Aviv Barzelay (2:11.35). Nei 100 rana uomini squalifica per Simone Cerasuolo per partenza anticipata e oro al polacco Jan Kalusowski (1:00.30), davanti all’olandese Koen de Groot (1:00.37) e allo statunitense Mitchell Mason (1:00.42).

Nei 100 stile libero donne è arrivato il sigillo di Janja Segel in 54.66 a precedere l’americana Grace Cooper (54.67) e l’ungherese Panna Ugrai (55.10). Nei 50 delfino uomini il greco Stergios-Marios ha alzato la voce in 23.16. Nei 200 misti maschili il sudafricano Matt Sates si è confermato di primo livello in 1:57.78, l’oro europeo è stato conquistato dall’israeliano Ron Polonsky (1:58.07). Grande lotta negli 800 stile libero uomini con Luca De Tullio che ha ottenuto il bronzo in 7:48.20, preceduto dal tedesco Sven Schwarz (7:41.77) e dall’irlandese Daniel Wiffen (7:45.59). A conclusione, nell’atto finale della 4×100 stile libero mista vittoria degli States in 3:27.35 e oro continentale alla Polonia in 3:38.32.

Foto: LaPresse