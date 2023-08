Nuoto, Ivan Giovannoni sbanca e si prende l’oro nei 1500 sl alle Universiadi! Bronzo per Caserta nei 200 sl

La terza giornata di nuoto alle Universiadi 2023 regala un oro di spessore nella piscina di Chengdu. Ivan Giovannoni si prende di forza l’oro nei 1500 stile libero, mettendosi in testa dai 200 metri in poi e chiudendo in 15.11.81, tenendo a distanza il giapponese Kaito Tabuchi (15.14.60) e lo statunitense Christopher Nagy (15.19.23). Solo quarto invece l’altro azzurro Davide Marchello in 15.26.78.

L’altra medaglia di giornata è quella di Giovanni Caserta nei 200 stile libero. Con una gara costante, il nuotatore catanzarese si difende dal rientro del malese Hoe Yean Khiew e si porta a casa il bronzo in 1.48.01, dietro al vincitore Kamil Aleksander Sieradzki (1.47.60) e al lituano Tomas Navikonis (1.47.73).

Solo quinto invece Lorenzo Glessi nella finale dei 200 misti, in 2.01.31, a meno di un secondo dal terzo gradino del podio occupato dal tedesco Marius Zobel, vittoria invece del portoghese Gabriel Jose Almeida Lopes. Sesta Giulia D’Innocenzo nei 100 stile libero vinti dalla padrona di casa Yufei Zhang. Nei 100 rana invece, senza azzurre in gara, si impone la lituana Kotryna Teterevkova, lo scorso anno bronzo europeo a Roma.

Nelle semifinali, 200 misti che domani vedranno protagonisti sia Anita Gastaldi che Anna Pirovano, rispettivamente con il quarto (2.14.79) ed il sesto tempo (2.15.49). Bene anche Alessandro Fusco nei 200 rana, all’ultimo atto in 2.11.46 alle spalle del cinese Qin e con il secondo tempo complessivo. 100 dorso donne che vedranno protagoniste tra le altre Federica Toma (1.01.11) e Francesca Pasquino (1.01.44), mentre Simone Stefani e Michele Lamberti hanno fatto registrare il primo e il secondo tempo nei 50 dorso, sarà lotta tra loro per le medaglie. Fuori invece Christian Ferraro nei 200 farfalla, soltanto quinto nella sua semifinale.

