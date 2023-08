NASCAR Cup Series, Byron domina la scena e conquista il Glen

William Byron domina la scena e vince a Watkins Glen nella NASCAR Cup Series. Quinta affermazione del 2023, nona in carriera, per il #24 di Hendrick Motorsports, 25enne che prima d’oggi non aveva mai primeggiato nel particolare tracciato che sorge nello Stato di New York. Non cambia la graduatoria per i Playoffs, tre posti restano disponibili alla vigilia della finale della regular season di Daytona.

L’avvio è stato più che mai avvincente con Michael McDowell (Love’s Travel Stops Ford #34) che ha provato a fare sin da subito la differenza. Il vincitore dell’ultima sfida di settimana scorsa ad Indianapolis ha preso le redini della prova dopo tre giri, aggressivo nei confronti di Denny Hamlin (Mavis Tires & Brakes Toyota #11) che successivamente dovrà cedere il passo anche a William Byron (Valvoline Chevrolet #24). Partenza difficile, invece, per il messicano Daniel Suarez (Freeway.com Chevrolet #99), ancora alla ricerca di un posto certo per i Playoffs alla vigilia della tappa nel Glen.

McDowell ha vinto con una relativa facilità la Stage 1, fase che ha preceduto la prima sosta ai box da parte di tutti i protagonisti. La sosta è avvenuta in regime di green flag, ricordiamo che da quest’anno tutti gli eventi su road course non hanno la caution obbligatoria dopo ogni segmento.

Il primo colpo di scena arriverà dopo la conclusione dei pit stop con McDowell che verrà sanzionato dai commissari sportivi per un’infrazione ai box. L’ex vincitore della Daytona 500 ha dovuto scontare una penalità per aver utilizzato troppe piazzole presenti in pit lane prima di fermarsi nella propria per effettuare la sosta. Byron ha automaticamente ereditato il primato, leader davanti ad Hamlin, Ty Gibbs (Monster Energy Toyota #54) e AJ Allmendinger (Celsius Chevrolet #16).

Nessuno riuscirà a fermare Byron che firmerà la Stage 2, importante traguardo volante di una prova che ha visto due frazioni senza caution. L’assenza di bandiere gialle ha visto protagonista la strategia delle varie formazioni con Hendrick Motorsports in vetta sulle due Toyota Camry del Joe Gibbs Racing di Hamlin e Gibbs.

Un colpo di scena imprevedibile è arrivato a 34 giri dalla fine con il ritiro da parte di Chase Elliott. Il georgiano di Hendrick (NAPA Auto Parts Chevrolet #9) ha dovuto alzare bandiera bianca, fermo alla ‘Bus Stop’ senza carburante. L’ex campione è uscito automaticamente di scena ed ora dovrà dare tutto settimana prossima nell’imprevedibile Daytona al fine di poter accedere ai NASCAR Playoffs. Il figlio di Bill Elliott è uno dei tanti che è ‘obbligato a vincere’, una situazione molto scomoda alla vigilia dell’imprevedibile impianto che sorge nello Stato della Florida.

Alcuni piloti sono riusciti a fermarsi ai box poco prima della caution, la graduatoria è stata semplicemente rivoluzionata ad eccezione delle prime posizioni. Byron e Hamlin hanno condotto la ripartenza davanti a Christopher Bell (DEWALT Concrete Total Solutions Toyota #20) ed alla Chevy Camaro di AJ. Allmendinger #16.

Gli ultimi 20 giri sono stati una vera e propria passerella per la Chevy Camaro #24 di Hendrick. Il 25enne nativo di Charlotte (North Carolina) ha festeggiato il primo acuto nella propria storia nella caratteristica pista americana che in passato accolse anche la F1, l’americano che non aveva mai vinto in un road course ha chiuso davanti ad Hamlin, Bell, Allmendinger e Gibbs.

Tra una settimana l’imperdibile finale della regular season al Daytona International Speedway. William Byron, Martin Truex, Jr, Kyle Busch, Denny Hamlin, Kyle Larson, Chris Buescher, Christopher Bell , Chastain, Ryan Blaney, Tyler Reddick, Joey Logano, Michael McDowell e Ricky Stenhouse, Jr sono i piloti che hanno già un posto certo per la battaglia al titolo 2023. Altri tre nomi verranno eletti nel ‘World Center of Racing’ in una notte imprevedibile in cui tutto può succedere.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES GLEN

1 24 RUN William Byron Chv 90 1:13.710 119.658 1:11.861 122.737 2

2 11 RUN Denny Hamlin Tyt 90 2.632 2.632 1:13.314 120.304 1:11.852 122.752 2

3 20 RUN Christopher Bell Tyt 90 3.118 0.486 1:13.399 120.165 1:11.892 122.684 2

4 16 RUN AJ Allmendinger Chv 90 4.066 0.948 1:13.381 120.195 1:11.666 123.071 2

5 54 RUN Ty Gibbs Tyt 90 4.482 0.416 1:13.280 120.36 1:11.965 122.56 2

6 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 90 5.047 0.565 1:13.471 120.047 1:12.019 122.468 2

7 17 RUN Chris Buescher Frd 90 9.212 4.165 1:13.443 120.093 1:12.082 122.361 2

8 45 RUN Tyler Reddick Tyt 90 13.773 4.561 1:13.949 119.271 1:12.104 122.323 2

9 12 RUN Ryan Blaney Frd 90 17.320 3.547 1:14.813 117.894 1:12.284 122.019 2

10 22 RUN Joey Logano Frd 90 21.626 4.306 1:13.786 119.535 1:12.384 121.85 2

11 38 RUN Todd Gilliland Frd 90 22.738 1.112 1:14.110 119.012 1:12.230 122.11 2

12 23 RUN Bubba Wallace Tyt 90 23.231 0.493 1:14.155 118.94 1:12.408 121.81 2

13 47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 90 23.650 0.419 1:13.492 120.013 1:12.266 122.049 2

14 8 RUN Kyle Busch Chv 90 23.985 0.335 1:13.520 119.967 1:12.205 122.152 2

15 6 RUN Brad Keselowski Frd 90 24.226 0.241 1:13.414 120.141 1:12.336 121.931 2

16 2 RUN Austin Cindric Frd 90 27.402 3.176 1:14.622 118.196 1:12.610 121.471 2

17 41 RUN Ryan Preece Frd 90 28.827 1.425 1:14.216 118.842 1:12.317 121.963 2

18 1 RUN Ross Chastain Chv 90 30.082 1.255 1:14.974 117.641 1:12.302 121.988 2

19 42 RUN Mike Rockenfeller Chv 90 31.075 0.993 1:14.683 118.099 1:12.502 121.652 2

20 7 RUN Corey LaJoie Chv 90 31.097 0.022 1:15.162 117.347 1:12.246 122.083 2

Foto. LaPresse