F1, GP Olanda 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 25-27 agosto

Dopo la pausa estiva torna lo spettacolo della Formula 1: da Spa si vola in Olanda, a Zandvoort, per la tredicesima tappa del Mondiale 2023. Si riparte dal circuito di casa di Max Verstappen: ci si aspetta una muraglia orange impressionante a sostenere il bi-campione del mondo che ha dominato gli ultimi appuntamenti e si sta dirigendo velocemente verso il terzo titolo mondiale.

Un circuito dal quale deve ripartire la Ferrari dopo le ultime tre uscite poco soddisfacenti a Silverstone, Budapest e Spa. Il team principal Frederic Vasseur ha annunciato che l’anno prossimo ci saranno grandi novità in tutti i reparti per dare una scossa all’ambiente. Vedremo se confermerà gli ultimi grandi risultati la McLaren, ma occhio anche alla Mercedes che può far bene.

Il weekend del Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso in diretta da Sky Sport tramite i canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili le differite di qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su NOW, Sky Go e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e gara. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula 1 a Zandvoort.

PROGRAMMA GP OLANDA 2023

Venerdì 25 agosto

Ore 12.30-13.30 Prove libere 1

Ore 16.00-17.00 Prove libere 2

Sabato 26 agosto

Ore 11.30-12.30 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 27 agosto

Ore 15.00 Gran Premio d’Olanda

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse