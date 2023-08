MotoGP, Fabio Quartararo si arrende: “Bagnaia sembra Verstappen, non vedo nessuno più veloce di lui”

Ottava posizione per Fabio Quartararo nella gara della domenica del Gran Premio d’Austria, la decima tappa della stagione 2023 del Motomondiale. Un discreto risultato per il francese che è apparso in crescita a Spielberg dopo grandi difficoltà prima della sosta estiva con la sua Yamaha.

Questa la sua analisi sulla giornata odierna: “Sono contento di quello che ho ottenuto. All’inizio della gara il mio grip era estremamente debole, ho perso alcune posizioni e commesso errori. Poi ho dovuto recuperare e ho distrutto la mia gomma. Ho dato tutto e ne sono felice“.

Sulla difficoltà di entrare in una nuova dimensione: “È difficile. Non ero molto motivato nella prima fase di questo Mondiale. Ho lottato per il Mondiale tre anni di fila, poi all’improvviso solo per i punti. Ovviamente la motivazione non c’era davvero. Ma ho dovuto accettare la situazione, ho dovuto ritrovare la motivazione”.

Sul passaggio di Zarco alla LCR-Honda: “Adesso è sicuro, vero? Non mi interesso dei trasferimenti e del mercato tra i team, ma Johann è stato alcuni anni con Pramac adesso. È un capitolo che sta per concludersi. Non so chi ci andrà adesso. Ho un’idea, ma non è confermata. Alla fine, anche per Johann è tempo di un nuovo capitolo“.

Un commento su Pecco Bagnaia: “Pecco adesso è un po’ come Max Verstappen. Ha anche la migliore moto degli ultimi anni, credo. Ma puoi avere la moto migliore e non ottenere ancora i risultati. Dipende dalla combinazione pilota+moto. Adesso però sembra che si senta inarrestabile. Non vedo nessun pilota che possa essere più veloce di lui ora“.

Foto: MotoGP.com