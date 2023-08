MotoGP, Marc Marquez: “Difficile affrontare le gare con questo approccio. Bene essere arrivati al traguardo”

Marc Marquez è finalmente riuscito a portare a termine una gara della domenica e si è preso la dodicesima posizione: per lo spagnolo sono i primi punti ottenuti in una gara lunga in questo 2023 e questo racconta sulle tante difficoltà avute dal Cabroncito in questa stagione. Un approccio diverso, più conservativo, più cauto e meno rischioso per preservare anche la sua salute.

Questo il suo commento dopo il Gran Premio d’Austria: “Sì, sembra uno scherzo, ma sono davvero i primi punti della domenica di quest’anno. La situazione è facile da spiegare. Mi sono avvicinato a questa gara con una mentalità diversa. La mia strategia è stata effettivamente simile in Inghilterra, ma lì sono effettivamente caduto a causa di un incidente durante la gara. Lì non ho superato il limite“.

“Oggi sono partito tranquillo, con la gomma morbida dietro. Quando le cose andavano abbastanza bene, ho spinto un po’ di più a metà gara. Ci aspettavamo che la gomma posteriore calasse molto, ma il calo è stato accettabile. Questa nuova tattica non ha cambiato il fatto che sono stato molto concentrato per tutto il weekend”.

“Dovevo stare concentrato anche quando ho provato le nuove aerodinamiche e le ho confrontate con le precedenti. E quando provi costantemente diversi set-up, devi essere concentrato anche tu. Oggi sono stato impegnato a prendermi cura della gomma morbida posteriore in modo che durasse i 28 giri fino alla fine. Volevo arrivare al traguardo, quindi all’inizio ero molto rilassato, ero con gli altri piloti Honda. Quando ho visto che ero pronto ad attaccare, li ho superati e sono andato via. Ma è difficile andare alle gare con quel tipo di atteggiamento“.

“Tutto il weekend è stato difficile perché la mia moto è stata messa in condizioni tecniche diverse in ogni run. Abbiamo provato molte cose. Anche nel warm-up. Abbiamo apportato enormi modifiche alla moto per domenica mattina. Ma dopo l’ultimo posto nel warm-up abbiamo visto che questa era la direzione sbagliata. Per la gara delle 14:00 abbiamo cambiato di nuovo alcune cose, la moto era messa a punto in modo diverso rispetto alla gara sprint di sabato. La direzione era esattamente l’opposto del warm-up. Stiamo diventando più intelligenti passo dopo passo. Perché abbiamo visto: con questa nuova aerodinamica, la Honda si comporta in modo completamente diverso“.

Foto: MotoGP.com