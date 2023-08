Napoli-Lazio, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

Deve ancora concludersi il secondo turno di Serie A ma diverse squadre possono iniziare a pensare al futuro e alla prossima giornata. Questo è il caso ad esempio del Napoli di Rudi Garcia e della Lazio di Maurizio Sarri. Le due formazioni in questione infatti, si affronteranno tra cinque giorni: per l’esattezza sabato 2 settembre a partire dalle ore 20.45 e all’interno del Maradona. Azzurri e biancocelesti, almeno sulla carta, dovrebbero regalare spettacolo.

A partire favoriti ovviamente, saranno i padroni di casa e campioni d’Italia. I partenopei sono partiti subito forte in questa massima serie: Osimhen e compagni sono ancora galvanizzati dopo la conquista del tricolore e continuano a volare sulle ali dell’entusiasmo. A dimostrarlo sono state le due ottime partite messe in mostra. Prima contro il Frosinone allo Stirpe, partita vinta in rimonta per 1-3 e poi ancora la sfida di ieri. Il Napoli ha infatti piegato il Sassuolo per 2 reti a zero, concedendo poco o nulla agli avversari.

La voglia di riconfermarsi per la terza volta di fila è tanta ma occhio alla Lazio. Gli uomini di Sarri in due partite, a sorpresa, hanno ottenuto 0 punti. Un avvio shock insomma: prima la sconfitta in rimonta al Via del Mare contro il Lecce poi, ieri, la sconfitta all’Olimpico contro il Genoa neopromosso per 0-1. I biancocelesti cercheranno riscatto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Napoli-Lazio, match valido per la 3a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO NAPOLI-LAZIO

Sabato 2 settembre

Ore 20.45 Napoli-Lazio – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA NAPOLI-LAZIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Foto: LaPresse