MXGP, Jorge Prado vince Gara-1 del GP di Svezia e scappa ulteriormente in classifica generale.

Una vera e propria dimostrazione di forza. Jorge Prado si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Svezia, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MXGP 2023 e ha voluto mettere la parola “fine” ad ogni discorso riguardante la corsa al titolo.

Sul tracciato di Uddevalla il giovane talento spagnolo del team Gas Gas, ha preso il comando delle operazioni a metà manche e ha lasciato sul posto tutti gli avversari. Alle sue spalle il francese Romain Febvre (Kawasaki) a oltre 10 secondi (+11.3), mentre è terzo lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 19.7.

Quarta posizione per il lettone Pauls Jonass (Honda) a 25.1, quinta per l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) con un distacco di 25.4, mentre è sesto lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 28.6. Settima posizione per il nostro Alberto Forato (KTM) a 29.9, ottava per l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 45.5, quindi nona per l’australiano Mitchell Evans (Kawasaki) a 49.0 mentre completa la top10 lo sloveno Tim Gajser (Honda) a 59.1, con Alessandro Lupino (Beta) 12° a 1:23.

Tutto sarà rimesso in palio alle ore 17.00 quando andrà in scena la seconda manche del round scandinavo. A questo punto la classifica generale vede al comando sempre Jorge Prado ma ora con un margine di 105 lunghezze su Romain Febvre (755 contro 650). Terza posizione per Jeremy Seewer è terzo con 578 punti, quindi quarto Glenn Coldenhoff con 541, davanti a Ruben Fernandez con 508.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP SVEZIA 2023 – MXGP

1 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:38.717 17 0:00.000 0:00.000 1:56.856 7 49.908

2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:50.043 17 0:11.326 0:11.326 1:56.701 2 49.974

3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:58.457 17 0:19.740 0:08.414 1:58.185 2 49.346

4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Honda 36:03.915 17 0:25.198 0:05.458 1:58.817 17 49.084

5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:04.216 17 0:25.499 0:00.301 1:57.836 17 49.493

6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:07.317 17 0:28.600 0:03.101 1:59.376 17 48.854

7 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 36:08.693 17 0:29.976 0:01.376 1:58.030 9 49.411

8 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:24.259 17 0:45.542 0:15.566 1:58.177 16 49.35

9 43 Evans, Mitchell AUS MA Kawasaki 36:27.746 17 0:49.029 0:03.487 1:59.054 10 48.986

10 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:37.841 17 0:59.124 0:10.095 1:58.939 17 49.034

11 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 36:50.962 17 1:12.245 0:13.121 2:01.107 4 48.156

12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Beta 37:02.299 17 1:23.582 0:11.337 2:01.932 9 47.83

13 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 37:03.432 17 1:24.715 0:01.133 1:59.253 4 48.904

14 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 37:05.387 17 1:26.670 0:01.955 2:01.575 10 47.97

15 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 37:08.785 17 1:30.068 0:03.398 2:00.822 7 48.269

16 52 Gerhardsson, Albin SWE SVEMO Husqvarna 37:28.674 17 1:49.957 0:19.889 2:03.280 13 47.307

17 692 Karlsson, Danne SWE SVEMO GASGAS 37:34.314 17 1:55.597 0:05.640 2:02.947 4 47.435

18 17 Toendel, Cornelius NOR NMF Honda 37:36.079 17 1:57.362 0:01.765 2:02.863 5 47.468

19 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 37:37.347 17 1:58.630 0:01.268 2:02.510 5 47.604

20 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 37:38.357 17 1:59.640 0:01.010 2:01.364 17 48.054

21 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 35:56.736 16 1 lap 1 lap 2:03.075 6 47.386

22 667 Nordström Graaf, Anton SWE SVEMO Kawasaki 36:42.833 16 1 lap 0:46.097 2:05.255 3 46.561

23 87 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 26:20.753 11 6 laps 5 laps 2:03.206 4 47.335

24 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 18:28.978 8 9 laps 3 laps 2:01.785 4 47.888

25 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 11:15.978 4 13 laps 4 laps 2:04.974 3 46.666

26 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 2:11.742 0 17 laps 4 laps 0:00.000 0

Foto: Valerio Origo