MX2, Simon Laengenfelder domina Gara-1 del GP di Svezia, 10° Adamo sempre in vetta alla generale

Un dominante Simon Laengenfelder si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Svezia, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MX2 2023. Sul tracciato di Uddevalla il portacolori del team Gas Gas ha preso il comando delle operazioni sin dalle prime battute della manche, andando a vincere senza grossi patemi e con un ampio margine.

Tutto sarà rimesso in palio alle ore 16.00 quando andrà in scena la seconda manche del round scandinavo. A questo punto la classifica generale vede al comando sempre il nostro Andrea Adamo con 638 punti contro i 563 di Liam Everts ed i 559 di Jago Geerts, sempre ai box per infortunio.

Simon Laengenfelder (Gas Gas) ha dominato Gara-1 chiudendo con 5.9 secondi sul belga Liam Everts (KTM), quindi è terzo l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) a 37.6. Per tutti gli altri distacchi davvero abissali. Quarta posizione per il norvegese Kevin Horgmo (Kawasaki) a 43.9, quinta per il belga Sacha Coenen (KTM) a 1:05 mentre è sesto il finlandese Emil Weckman (Honda) a 1:06.

Settima posizione per lo svedese Isak Gifting (Gas Gas) a 1:09, ottava per lo spagnolo David Braceras (Kawasaki) a 1:20, quindi nono il sudafricano Camden McLellan (Honda) a 1:24, davanti al nostro Andrea Adamo (KTM) che completa la top10 a 1:37. Chiude in 16a posizione Lorenzo Ciabatti (KTM) a oltre un giro, davanti a Alessandro Valeri (KTM) 17°.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP SVEZIA 2023 – MX2

1 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 34:19.765 16 0:00.000 0:00.000 2:00.515 4 48.392

2 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 34:25.701 16 0:05.936 0:05.936 2:00.079 7 48.568

3 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 34:57.430 16 0:37.665 0:31.729 2:02.190 6 47.729

4 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 35:03.750 16 0:43.985 0:06.320 2:01.093 12 48.161

5 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 35:24.769 16 1:05.004 0:21.019 2:02.641 12 47.553

6 125 Weckman, Emil FIN SML Honda 35:26.754 16 1:06.989 0:01.985 2:02.996 7 47.416

7 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS 35:28.880 16 1:09.115 0:02.126 2:02.943 12 47.437

8 22 Braceras, David ESP RFME Kawasaki 35:39.947 16 1:20.182 0:11.067 2:03.194 13 47.34

9 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Honda 35:44.024 16 1:24.259 0:04.077 2:03.275 15 47.309

10 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 35:57.254 16 1:37.489 0:13.230 2:03.699 11 47.147

11 14 Edberg, Tim SWE SVEMO Husqvarna 36:01.662 16 1:41.897 0:04.408 2:04.942 12 46.678

12 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 36:04.086 16 1:44.321 0:02.424 2:03.070 13 47.388

13 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GASGAS 34:28.975 15 1 lap 1 lap 2:06.992 10 45.924

14 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 34:35.657 15 1 lap 0:06.682 2:07.108 4 45.882

15 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 34:42.579 15 1 lap 0:06.922 2:02.468 5 47.621

16 64 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI KTM 34:58.941 15 1 lap 0:16.362 2:04.724 12 46.759

17 174 Valeri, Alessandro ITA FMI KTM 35:42.633 15 1 lap 0:43.692 2:10.002 7 44.861

18 325 Alfarizi, Delvintor INA IMI Honda 34:26.614 14 2 laps 1 lap 2:13.883 7 43.56

19 338 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna 19:40.886 8 8 laps 6 laps 2:07.367 6 45.789

